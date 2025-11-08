हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज जीतने पर टीम इंडिया को प्राइज मनी मिली? जानें इसे लेकर ICC का नियम

क्या ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज जीतने पर टीम इंडिया को प्राइज मनी मिली? जानें इसे लेकर ICC का नियम

IND vs AUS T20: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली है. क्या इस जीत के लिए भारतीय टीम को कोई प्राइज मनी मिली है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Nov 2025 08:40 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कुछ दिन पहले ही ODI वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है. इसके लिए उसे लगभग 40 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली थी. इसके अलावा BCCI ने टीम इंडिया को 51 करोड़ रुपये का तोहफा दिया और खिलाड़ियों को अपने-अपने राज्य से व्यक्तिगत उपहार भी मिले हैं. इसी बीच भारतीय पुरुष टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर पर टी20 सीरीज में 2-1 से धूल चटाई है. क्या यह सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया को कोई प्राइज मनी मिली है? जानिए इसे लेकर क्या है ICC का नियम.

क्या टीम इंडिया को मिली प्राइज मनी?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया को कोई प्राइज मनी नहीं मिली है. नियमानुसार किसी द्विपक्षीय सीरीज में जीतने पर प्राइज मनी का प्रावधान नहीं है. चूंकि द्विपक्षीय शृंखलाओं का आयोजन ICC या ACC जैसा वैश्विक शासी निकाय नहीं करता है. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड (CA) ने किया था. 

अगर किसी सीरीज का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो मेजबानी की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड होगी. भारत ने ऑस्ट्रेलिया जाकर टी20 सीरीज नहीं जीती है. ICC ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि द्विपक्षीय सीरीज में प्राइज मनी हो.

खिलाड़ियों को मिलती है मैच फीस

कोई द्विपक्षीय सीरीज जीतने पर विजेता टीम को ट्रॉफी दी जाती है. प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाले खिलाड़ी को ट्रॉफी दी जाती है. कुछ सीरीज और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाले प्लेयर को और प्लेयर ऑफ द मैच को भी इनामी राशि दी जाती है. मगर यह जरूरी नहीं कि दुनिया में खेली जा रही हर एक सीरीज में ऐसा हो. लेकिन द्विपक्षीय सीरीज में जीतने वाली टीम को प्राइज मनी दिए जाने का कोई नियम नहीं है.

यह भी पढ़ें:

ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार के बयान पर बवाल, मोहसिन नकवी पर कस दिया तंज!

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 08 Nov 2025 08:40 PM (IST)
Tags :
IND VS AUS IND Vs AUS T20 INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बिहार
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
बॉलीवुड
'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', हनी सिंह के गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका, अब दिया करारा जवाब
'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका अरोड़ा, अब दिया जवाब
इंडिया
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना कारी इसहाक गोरा का अजीबोगरीब बयान
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना का अजीबोगरीब बयान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Honey-Malaika के नए गाने को सुनकर फैंस ने किया ट्रोल | KFH
Huma Qureshi EXCLUSIVE: महारानी वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड है Huma Qureshi ?
Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बिहार
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
बॉलीवुड
'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', हनी सिंह के गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका, अब दिया करारा जवाब
'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका अरोड़ा, अब दिया जवाब
इंडिया
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना कारी इसहाक गोरा का अजीबोगरीब बयान
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना का अजीबोगरीब बयान
क्रिकेट
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार के बयान पर बवाल, मोहसिन नकवी पर कस दिया तंज!
ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार के बयान पर बवाल, मोहसिन नकवी पर कस दिया तंज!
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम मुद्रा योजना का फायदा, जान लें नियम
इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम मुद्रा योजना का फायदा, जान लें नियम
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
हेल्थ
बार-बार नींद टूटने की समस्या से हैं परेशान, दोबारा सोने के लिए अपनाएं ये 8 आसान उपाय
बार-बार नींद टूटने की समस्या से हैं परेशान, दोबारा सोने के लिए अपनाएं ये 8 आसान उपाय
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget