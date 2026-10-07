IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'चयनकर्ताओं ने हिम्मत...', भुवनेश्वर कुमार की वापसी से खुश दिनेश कार्तिक का बयान वायरल

'चयनकर्ताओं ने हिम्मत...', भुवनेश्वर कुमार की वापसी से खुश दिनेश कार्तिक का बयान वायरल

न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम में चुना गया है, इससे खुश दिनेश कार्तिक की प्रतिक्रिया का वीडियो वायरल रहा है. भुवि 4 साल बाद नेशनल टीम में चुने गए हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 07 Oct 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

भुवनेश्वर कुमार की नेशनल टीम में 4 साल बाद वापसी हुई है, जिससे कई फैंस खुश होने के साथ हैरान भी हैं. बेशक भुवि ने हाल ही में डोमेस्टिक और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया हो, लेकिन अब कई युवा गेंदबाजों को नेशनल टीम में खिलाया जा चुका है और इसके बाद भी 36 वर्षीय इस गेंदबाज का वापसी करना कमाल की ही बात है. उनके साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके दिनेश कार्तिक भी इससे खुश हैं, जिनकी प्रतिक्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

भुवनेश्वर कुमार की नैशनल टीम में वापसी पर ख़ुशी जताते हुए दिनेश कार्तिक ने चयनकर्तओं की तारीफ की कि उन्होंने इतना मुश्किल फैसला लेने की हिम्मत दिखाई. बता दें कि ये फैसला प्रज्ञान ओझा की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमिटी ने लिया है. 4 अक्टूबर अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके बाद नए चीफ सिलेक्टर की तलाश जारी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
टेस्ट, वनडे और टी20... तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बने श्रेयस अय्यर
टेस्ट, वनडे और टी20... तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बने श्रेयस अय्यर
क्रिकेट
'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई
'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई
क्रिकेट
IND vs WI: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बताए पहले टी20 में हार के कारण
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बताए पहले टी20 में हार के कारण
क्रिकेट
न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट मैचों के लिए 'टीम इंडिया' का एलान, ध्रुव जुरेल बनें कप्तान
न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट मैचों के लिए 'टीम इंडिया' का एलान, ध्रुव जुरेल बनें कप्तान

कार्तिक ने कहा, "भुवनेश्वर कुमार टीम में वापसी कर चुके हैं. उन्हें भारतीय टीम में वापस लाने में चार साल लग गए. चयनकर्ताओं को सबसे पहले बधाई, जिन्होंने किसी ऐसे को चुनने की हिम्मत दिखाई जो 4 साल से नहीं चुना गया था. पिछले साल टीम में सभी तेज गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन अगर आप सिर्फ स्किल पर ध्यान दें, तो भुवी का प्रदर्शन शानदार रहा है."

भुवनेश्वर के IPL प्रदर्शन की तारीफ

कार्तिक ने भुवनेश्वर को चुनने के पीछे की वजह पर बात करते हुए कहा, "उनकी क्वालिटी शानदार है. वह नई गेंद से बॉलिंग कर सकते हैं, दोनों तरफ़ स्विंग करा सकते हैं और डेथ ओवरों में दबाव भी झेल सकते हैं" कार्तिक मानते ​​हैं कि IPL में RCB के लिए भुवनेश्वर के प्रदर्शन ने उनकी वापसी में बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने कहा, "देखें पिछले संस्करण जब लगभग सभी टीमें 200 प्लस स्कोर कर रही थी, तब भुवि ने 28 विकेट लिए."

दिनेश कार्तिक ने कहा, "मैं चाहता हूं कि भुवि मैदान पर जाएं और इंटरनेशनल क्रिकेट का आनंद लें। जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है, वह इसके हकदार हैं."

भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 22 नवंबर, 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. उस समय टीम इंडिया ने न्यूजीलेंड दौरे पर 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली थी. 2 मैचों में भुवि ने 7 ओवर डाले थे, जिसमें सिर्फ 1 विकेट लिया था. इसके बाद उन्हें टीम से ड्राप कर दिया गया था, अब 4 साल बाद उनकी नेशनल टीम में वापसी हुई है.

यह भी पढ़ें- 'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar INDIAN CRICKET TEAM DINESH KARTHIK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टेस्ट, वनडे और टी20... तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बने श्रेयस अय्यर
टेस्ट, वनडे और टी20... तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बने श्रेयस अय्यर
क्रिकेट
'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई
'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई
क्रिकेट
IND vs WI: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बताए पहले टी20 में हार के कारण
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बताए पहले टी20 में हार के कारण
क्रिकेट
न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट मैचों के लिए 'टीम इंडिया' का एलान, ध्रुव जुरेल बनें कप्तान
न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट मैचों के लिए 'टीम इंडिया' का एलान, ध्रुव जुरेल बनें कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी का सेवा के 25 साल पूरे करने पर Gen-Z को संदेश- 'युवा साथियों से कहूंगा कि...'
PM मोदी का सेवा के 25 साल पूरे करने पर Gen-Z को संदेश- 'युवा साथियों से कहूंगा कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लड़ाई फिर 80-20 पर आ गई...', UP चुनाव से पहले CM योगी का बड़ा दावा
'लड़ाई फिर 80-20 पर आ गई...', UP चुनाव से पहले CM योगी का बड़ा दावा
इंडिया
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
बॉलीवुड
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
स्पोर्ट्स
भारत करेगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी? रेस में और 6 देश भी शामिल; आया IOA का बयान
भारत करेगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी? रेस में और 6 देश भी शामिल; आया IOA का बयान
बिहार
'ज्ञानेश कुमार को इतना…', RJD सांसद मनोज झा का दो टूक जवाब
'ज्ञानेश कुमार को इतना…', RJD सांसद मनोज झा का दो टूक जवाब
इंडिया
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
एग्रीकल्चर
गाय-भैंस के थन में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सावधान, घट सकता है दूध
गाय-भैंस के थन में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सावधान, घट सकता है दूध
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget