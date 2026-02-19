हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'सोच भी नहीं सकता कि विराट कोहली कभी...', बाबर आजम की उनसे तुलना पर भड़के भारतीय दिग्गज, जानें क्या कहा

'सोच भी नहीं सकता कि विराट कोहली कभी...', बाबर आजम की उनसे तुलना पर भड़के भारतीय दिग्गज, जानें क्या कहा

पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) में भारत के खिलाफ खराब शॉट खेलकर आउट हो गए. इसके बाद दिनेश कार्तिक ने कहा कि उनकी तुलना विराट कोहली से करना मुझे सही नहीं लगता.

By : शिवम | Updated at : 19 Feb 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कहा कि उन्हें बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करना बिलकुल सही नहीं लगता. ये बात उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ बाबर के खराब शॉट खेलकर आउट होने के बाद कही. बता दें कि भारत और पाकिस्तान, दोनों ही सुपर-8 में क्वालीफाई कर चुका है. लेकिन दोनों अलग-अलग ग्रुप में हैं.

दिनेश कार्तिक ने बाबर आजम के शॉट सिलेक्शन पर भी सवाल उठाए. वह खराब शॉट खेलकर अक्षर पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गए थे, उन्होंने 7 गेंदें खेलकर सिर्फ 5 रन बनाए. इसका असर ये हुआ कि नामीबिया के खिलाफ उन्हें 5वें नंबर तक भी बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा गया, जिसे उनकी बेइज्जती के तौर पर भी देखा गया.

दिनेश कार्तिक ने क्या कहा?

कार्तिक ने क्रिकबज पर कहा, "मैं सोच नहीं सकता कि विराट कोहली पारी के शुरू में इस तरह का शॉट खेलेंगे. इसमें वो भरोसा नहीं है कि जीतने के लिए क्या करना है या अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के लिए क्या करना है." 

भारत के खिलाफ 176 रनों का पीछे करते हुए बाबर आजम चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए, तब पाकिस्तान मुश्किल में था. टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज से उम्मीद थी कि वो टीम को संभालेंगे, लेकिन वो तो खराब शॉट खेलकर बोल्ड हो गए. कार्तिक ने कहा कि बाबर की जिम्मेदारी थी कि वो चेज करते हुए टीम को लीड करें और इस प्रेशर स्थिति को संभालें. चेज मास्टर विराट कोहली ने पिछले इतने सालों में ऐसा कई बार किया है.

कार्तिक ने आगे कहा, "आपको यही चीज महान बनाती है कि आप कितना प्रेशर झेलते हो. हर मैच आसान तो नहीं हो सकता, जहां बस आप कुछ शॉट खेल लें." पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि बाबर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनने के आस पास भी नहीं हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Babar Azam VIRAT KOHLI INDIAN CRICKET TEAM DINESH KARTHIK PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'सोच भी नहीं सकता कि विराट कोहली कभी...', बाबर आजम की उनसे तुलना पर भड़के भारतीय दिग्गज, जानें क्या कहा
'सोच भी नहीं सकता कि विराट कोहली कभी...', बाबर आजम की उनसे तुलना पर भड़के भारतीय दिग्गज, जानें क्या कहा
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 points Table:T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
क्रिकेट
इरफान पठान ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, बोले- 'छोटी टीमों को देख बब्बर शेर बन जाता है...'
इरफान पठान ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, बोले- 'छोटी टीमों को देख बब्बर शेर बन जाता है...'
क्रिकेट
T20 World Cup: 0,0,0... अभिषेक शर्मा का टोटका नहीं आया काम! टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 'डक' का अनचाहा रिकॉर्ड बना
0,0,0... अभिषेक शर्मा का टोटका नहीं आया काम! टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 'डक' का अनचाहा रिकॉर्ड बना
Advertisement

वीडियोज

AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif On India: ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
बिहार
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
यूटिलिटी
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेंडिंग
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget