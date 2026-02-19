भारत के पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कहा कि उन्हें बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करना बिलकुल सही नहीं लगता. ये बात उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ बाबर के खराब शॉट खेलकर आउट होने के बाद कही. बता दें कि भारत और पाकिस्तान, दोनों ही सुपर-8 में क्वालीफाई कर चुका है. लेकिन दोनों अलग-अलग ग्रुप में हैं.

दिनेश कार्तिक ने बाबर आजम के शॉट सिलेक्शन पर भी सवाल उठाए. वह खराब शॉट खेलकर अक्षर पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गए थे, उन्होंने 7 गेंदें खेलकर सिर्फ 5 रन बनाए. इसका असर ये हुआ कि नामीबिया के खिलाफ उन्हें 5वें नंबर तक भी बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा गया, जिसे उनकी बेइज्जती के तौर पर भी देखा गया.

दिनेश कार्तिक ने क्या कहा?

कार्तिक ने क्रिकबज पर कहा, "मैं सोच नहीं सकता कि विराट कोहली पारी के शुरू में इस तरह का शॉट खेलेंगे. इसमें वो भरोसा नहीं है कि जीतने के लिए क्या करना है या अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के लिए क्या करना है."

भारत के खिलाफ 176 रनों का पीछे करते हुए बाबर आजम चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए, तब पाकिस्तान मुश्किल में था. टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज से उम्मीद थी कि वो टीम को संभालेंगे, लेकिन वो तो खराब शॉट खेलकर बोल्ड हो गए. कार्तिक ने कहा कि बाबर की जिम्मेदारी थी कि वो चेज करते हुए टीम को लीड करें और इस प्रेशर स्थिति को संभालें. चेज मास्टर विराट कोहली ने पिछले इतने सालों में ऐसा कई बार किया है.

कार्तिक ने आगे कहा, "आपको यही चीज महान बनाती है कि आप कितना प्रेशर झेलते हो. हर मैच आसान तो नहीं हो सकता, जहां बस आप कुछ शॉट खेल लें." पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि बाबर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनने के आस पास भी नहीं हैं.