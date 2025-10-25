हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस

भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस

Rohit Sharma Virat Kohli: तीसरे वनडे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया है. इस मैच के बाद दोनों सीनियर खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट को लेकर बड़ा हिंट दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Oct 2025 04:19 PM (IST)
तीसरे वनडे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली की नाबाद 168 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की. इस मैच के बाद भारत के दोनों सीनियर खिलाड़ियों ने एक बार फिर संन्यास के संकेत देकर फैंस को इमोशनल कर दिया है. दरअसल सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के बाद रोहित और विराट, दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कह दिया है.

रोहित-विराट का गुडबाय

पहले रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया आकर खेलना बहुत पसंद रहा है. रोहित ने बताया कि 2008 की याद आज भी उनके दिल में ताजा हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया में खेलने आएंगे या नहीं. भारत के पूर्व कप्तान का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया है. फैंस इसे रिटायरमेंट के हिंट के रूप में देखने लगे हैं.

दूसरी ओर विराट कोहली ने कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया आना बहुत अच्छा लगता है और यहां उन्होंने खेलने का भरपूर आनंद लिया है. साथ ही उन्होंने फैंस के सपोर्ट का आभार जताया और हाथ उठाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया. उनका हाथ उठाना एडिलेड ODI के बाद भी चर्चा में रहा था, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि विराट शायद अब दोबारा मैदान पर नहीं उतरेंगे. लेकिन वो मैदान में उतरे और 74 रनों की दमदार पारी खेली.

फैंस हुए इमोशनल

रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने से सोशल मीडिया पर फैंस इमोशनल प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. फैंस हार्ट इमोजी से लेकर रोने वाले इमोजी शेयर करने में लगे हैं.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Oct 2025 04:19 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS AUS
