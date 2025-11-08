5 किलो वजन घटा लिया! रोहित शर्मा का नया अवतार देख दंग रह जाएंगे आप; तस्वीर हुई वायरल

रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले अभ्यास शुरू कर दिया है. साउथ अफ्रीका भारत दौरे पर पहले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. इसके बाद 30 नवंबर से वनडे सीरीज शुरू होगी, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे. अभ्यास करते हुए रोहित का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फोटो वायरल होने का कारण रोहित की फिटनेस है, जिसमें वह पहले से पतले नजर आ रहे हैं.

रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया दौरान शानदार रहा था, उन्होंने अंतिम 2 वनडे में अर्धशतकीय पारी खेली थी. तीन मैचों में 202 रन बनाने वाले रोहित को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड मिला था. अब वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि उनका लक्ष्य 2027 वर्ल्ड कप खेलना है.

रोहित शर्मा ने घटाया 5 किलो वजन?

मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रोहित शर्मा जैसे ही अभ्यास करने आए, सभी का ध्यान उनकी फिटनेस पर गया. लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले उन्होंने अपना वजन घटाया है. रोहित के कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

एक फैन ने लिखा, "लगता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद रोहित शर्मा ने 5 किलो वजन कम कर लिया है." एक अन्य फैन ने लिखा, ""ये शख्स उतनी ही आसानी से वज़न कम कर रहा है जितनी आसानी से RCB आईपीएल ट्रॉफ़ी हार जाती थी. रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में भी ये कर के दिखा रहे हैं. आप जीनियस हैं!"

Looks like Rohit Sharma has lost 5 more kgs after the Australia series

Guy is loosing weight as easily as RCB used to loose IPL trophies.



Rohit Sharma is literally showing how to do it even at the age of 38. you genius.

Rohit Sharma training with the Mumbai Ranji team. 🔥



Rohit Sharma training with the Mumbai Ranji team. bRO guiding the next generation

रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं, उन्होंने बतौर कप्तान टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. इस साल उन्होंने टेस्ट को भी अलविदा कहा.