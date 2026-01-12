देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, दूसरी बार VHT में बनाया 700 प्लस स्कोर; कोई नहीं कर पाया ऐसा

कर्नाटक के ओपनर बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने सोमवार को मुंबई के खिलाफ 81 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. वह इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के 2 संस्करणों में 700 से अधिक रन बनाए हैं. इस मुकाबले में कर्नाटक ने मुंबई को वीजेडी नियम के तहत 55 रनों से हराया.

बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सिंगाहल्ली में खेले गए इस मुकाबले में कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 254 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल 24 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद आए करुण नायर ने देवदत्त पडिक्कल के साथ पारी को संभाला और बारिश के कारण जब तक मैच नहीं रुका, दोनों क्रीज पर डटे रहे.

देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास

देवदत्त पडिक्कल ने 95 गेंदों में 11 चौकों की मदद से नाबाद 81 रन बनाए. इस पारी के साथ उन्होंने इस सीजन में 700 से अधिक रन बना लिए हैं. वह टूर्नामेंट के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 2 सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाए. देखें इस सीजन उन्होंने किस टीम के खिलाफ कितने रन बनाए.

बनाम झारखंड- 147

बनाम केरल- 124

बनाम तमिल नाडु- 22

बनाम पुदुचेरी- 113

बनाम त्रिपुरा- 108

बनाम राजस्थान- 91

बनाम मध्य प्रदेश- 35

बनाम मुंबई - 81*

पडिक्कल ने जारी सीजन के पहले ही मैच में 147 रनों की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने दूसरे मुकाबले में केरल के खिलाफ भी शतक ठोका था. इसके बाद उन्होंने पुदुचेरी (113) और त्रिपुरा के खिलाफ भी शतक लगाया. वह अभी तक जारी सीजन में 4 शतक लगा चुके हैं. वह 8 मैचों में 721 रन बना चुके हैं.

वीजेडी विधि से जीता कर्नाटक

कर्नाटक को जीत के लिए 255 रन बनाने थे, जब बारिश के कारण मैच रुका तो कर्नाटक ने 1 विकेट खोकर 33 ओवरों में 187 रन बना लिए थे. मैच शुरू नहीं हो पाया और वीजेडी विधि (V Jayadevan Method) नियम के तहत कर्नाटक को 55 रनों से जीत दी गई.