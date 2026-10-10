'जहां तक मुझे पता...', दिल्ली प्रोटेस्ट के समर्थन में पूर्व भारतीय क्रिकेटर! जानें क्या कहा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) आज, 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है. दिल्ली पुलिस इसे अवैध बताते हुए प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रही है. जंतर-मंतर से काफी दूर तक के इलाकों में पुलिस वहां की तरफ जाने वाले रास्तों पर नजर रखे हुए हैं. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर प्रोटेस्ट के समर्थन में पोस्ट किया है.

सीजेपी ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट का एलान किया था, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी. दिल्ली पुलिस ने इसे रोकने का पूरा प्रयास कर रही है, बड़े अधिकारी फ्रंट फुट पर लगे हुए हैं. कई मेट्रो स्ट्रेशन पर एंट्री और एग्जिट रोक दी गई है. इसको लेकर लोग 2 भागों में बंटे हुए हैं, कोई इस प्रोटेस्ट को जायज तो कोई गलत बता रहा है. इस बीच पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने प्रोटेस्ट के समर्थन में पोस्ट करते हुए कहा कि ये शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक गतिविधि है.

संजय मांजरेकर की प्रतिक्रिया

संजय मांजरेकर ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, "शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक गतिविधि है. जहां तक मुझे पता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है.

Peaceful protests is a democratic activity. Last time I heard India was a democratic country. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) October 10, 2026

दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह 6 बजे से स्थिति के अनुसार कई प्रमुख चौराहों और मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू किया. इनमें गोल डाकखाना गोलचक्कर, पटेल चौक गोलचक्कर, आउटर सर्किल कनॉट प्लेस-बाराखंबा रोड टी-पॉइंट, आउटर सर्किल कनॉट प्लेस-संसद मार्ग टी-पॉइंट और आरएमएल अस्पताल गोलचक्कर शामिल हैं.

61 वर्षीय संजय मांजरेकर ने भारत के लिए 37 टेस्ट और 74 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश 2043 और 1994 रन बनाए. वह अब कमेंटरी पेनल में नजर आते हैं, जो कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रख चुके हैं.

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