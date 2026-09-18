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भारत-अफगानिस्तान सीरीज के दौरान 19 लोग गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज के दौरान दिल्ली पुलिस ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसमें 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 02:32 PM (IST)
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भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज 13 सितंबर-17 सितंबर तक चली, जिसमें टीम इंडिया ने 3-0 से जीत दर्ज की. इसी सीरीज के दौरान दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां उसने क्रिकेट मैच के टिकटों की कालाबाजारी पर शिकंजा कसा है. अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास टिकटों की अवैध बिक्री के मामले में दिल्ली पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है.

71 टिकट और 7400 रुपये बरामद

भारत बनाम अफगानिस्तान सीरीज के दौरान 3 दिनों तक दिल्ली पुलिस ने विशेष अभियान चलाया. इस अभियान का उद्देश्य टिकटों की अवैध बिक्री और री-सेलिंग पर शिकंजा कसना था. टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर 13 एफआईआर दर्ज हुई थीं. कार्रवाई में पकड़े गए 19 आरोपियों के पास क्रिकेट मैच के 71 टिकट और 7400 रुपये कैश बरामद हुआ है.

दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी, गुप्त निगरानी रखी और डिकॉय यानी नकली ग्राहक बनकर भी टिकटों की अवैध बिक्री की पुष्टि की. खासतौर पर दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, एमजी मार्ग, बीएसजेड मार्ग और जेपीएन पार्क समेत स्टेडियम के नजदीकी इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई. बताते चलें कि इस सीरीज के तीनों मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेले गए थे, जिनका आयोजन 13 सितंबर, 15 सितंबर और 17 सितंबर को हुआ.

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तीन दिन तक चला अभियान

पुलिस के मुताबिक कुछ आरोपी कम कीमत पर टिकट हासिल करके उन्हें दर्शकों को ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहे थे. आमतौर पर जब ऑफिशियल वेबसाइट पर टिकट सोल्ड आउट हो चुकी होती हैं, तब लोग मैच देखने के लिए कोई भी रकम देने को तैयार हो जाते हैं. कालाबाजारी करने वाले लोग उन्हीं दर्शकों का फायदा उठाकर ऊंची-ऊंची रकम मांगते हैं. पुलिस द्वारा कालाबाजारी रोकने के लिए यह अभियान 13 सितंबर, 15 सितंबर और 17 सितंबर को चलाया गया, इन्हीं तारीखों को भारत और अफगानिस्तान के मैच खेले गए थे. 

पहले मुकाबले से एक दिन बाद यानी 14 सितंबर को 4 FIR हुईं, जिनमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कीयआ गया, जिनके पास 29 टिकट और 3400 रुपये मिले. वहीं दूसरे मुकाबले के दिन यानी 15 सितंबर को 6 एफआईआर दर्ज हुईं, 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से मैच के 31 टिकट और 4000 रुपये बरामद हुए. वहीं 17 सितंबर को 3 एफआईआर हुईं, 4 आरोपियों से 11 टिकट बरामद किए गए.

इन सभी मामलों में दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ टाउंटिंग एंड मैलप्रैक्टिसेज अगेंस्ट टूरिस्ट्स एक्ट, 2010 की धारा 4(C) की तहत कार्रवाई की जाएगी.

भारत ने जीती सीरीज

13 सितंबर को भारत ने पहला मैच 7 विकेट से जीता, दूसरे मुकाबले में भी टीम इंडिया 7 विकेट से विजयी रही. वहीं तीसरे मुकाबले में भारत ने 127 रनों की विशालकाय जीत दर्ज की. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने महज 30 गेंदों में शतक ठोक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी लगाई.

यह भी पढ़ें:

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Published at : 18 Sep 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan IND VS AFG DELHI POLICE
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