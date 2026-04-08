DC और GT का मुकाबला आज, जानें दिल्ली और गुजरात की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आईपीएल 2026 में आज यानी बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की टीमें भिड़ेंगी. दिल्ली कैपिटल्स के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाना है. दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में अब तक अजेय है. अक्षर पटेल की टीम ने दो मैच खेले हैं और दोनों में जीत दर्ज की है. ऐसे में आज वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहेंगे. वहीं गुजरात अपनी पहली जीत की तलाश में है. शुभमन गिल की गुजरात दो मैच खेली है और दोनों ही मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है.

दिल्ली का मौसम इस मैच में विलेन बन सकता है. दिल्ली और गुजरात के मैच पर बारिश का साया है. मैच के समय दिल्ली में बारिश आने के चांस हैं. इससे पहले मंगलवार को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मैच में भी बारिश ने दस्तक दी थी. ऐसे में मुकाबला 11-11 ओवर का खेला गया था. दिल्ली और गुजरात का मैच भी बारिश से प्रभावित हो सकता है.

हेड टू हेड में कौन आगे?

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक आईपीएल में 7 मैच खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात ने 4 मैच जीते हैं, वहीं दिल्ली को 3 मुकाबलों में जीत मिली है. दोनों के बीच पिछले सीजन यानी 2025 में 2 मैच खेले गए थे. दोनों ही मैचों में गुजरात ने जीत हासिल की थी.

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है, लेकिन यहां मंगलवार को भारी बारिश हुई थी. ऐसे में अब पिच का मिजाज बदल सकता है. आज का मैच लो स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि पिच से गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. मंगलवार से पिच ढकी हुई होगी. ऐसे में गेंदबाजी हावी हो सकते हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है.

मैच प्रिडिक्शन

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी दिखा रहा है. हालांकि, मुकाबला 60-40 का है. गुजरात टाइटंस भी बाजी मार सकती है. फिलहाल, आसान भाषा में कहें तो चेज करने वाली टीम की जीत की उम्मीद ज्यादा है.

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, डेविड मिलर, ट्रस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), विपरज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन और मुकेश कुमार

इम्पैक्ट प्लेयर- समीर रिजवी

गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग इलेवन- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा/जेसन होल्डर, अशोक शर्मा और मोहम्मद सिराज

इम्पैक्ट प्लेयर- प्रसिद्ध कृष्णा