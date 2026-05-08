DC vs KKR: 7 ओवर में सिर्फ 22 रन, IPL में टेस्ट जैसी बैटिंग; KKR के सामने 142 रन बना सकी दिल्ली कैपिटल्स
Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders: दिल्ली कैपिटल्स ने धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन कोलकाता के स्पिनर्स ने रन गति को पूरी तरह से रोक दिया. सुनील नरेन ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए.
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों के सामने दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों की एक न चली. कप्तान अक्षर पटेल तो टेस्ट जैसी बैटिंग करते दिखे. उन्होंने 22 गेंद में सिर्फ 11 रन बनाए. नितीश राणा 10 गेंद में 08, समीर रिजवी सात गेंद में 03 और ट्रिस्टन स्टब्स चार गेंद में 02 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, दिल्ली ने शुरुआत धमाकेदार की थी, लेकिन बीच के ओवरों में केकेआर के गेंदबाज हावी हो गए. एक समय दिल्ली का स्कोर 8 ओवर में 74 रन था, लेकिन 15 ओवर में स्कोर 96 तक ही पहुंचा. यानी बीच के 7 ओवर में सिर्फ 22 रन बने. शुरुआत में पथुम निसांका ने 29 गेंद में 50 रनों की शानदार पारी खेली तो अंत में आशुतोष शर्मा ने 28 गेंद में 39 रन बनाए. इस तरह दिल्ली की टीम 20 ओवर में 142 रनों तक पहुंच सकी. अब केकेआर के सामने चौथी जीत के लिए 143 का लक्ष्य है.
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Source: IOCL