WPL 2026 Eliminator Match Result: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है. वडोदरा में खेले गए इस एलिमिनेटर मैच में गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में दिल्ली के बल्लेबाजों ने 26 गेंद शेष रहते मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश पाया. अब फाइनल मैच (WPL Final 2026 Teams) में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की भिड़ंत होगी.

दिल्ली कैपिटल्स WPL इतिहास की ऐसी पहली टीम है, जिसने अब तक चारों बार फाइनल तक का सफर तय किया है. हालांकि वो एक बार भी चैंपियन नहीं बन सकी है. इस बार दिल्ली टीम ने यह कारनामा जेमिमा रोड्रीग्स की कप्तानी में किया है. एलिमिनेटर मुकाबले में कप्तान रोड्रीग्स ने 23 गेंद में 41 रनों की पारी खेल टीम की जीत में बहुमूल्य योगदान दिया.

दिल्ली की आसान जीत

बेथ मूनी ने गुजरात जायंट्स के लिए 51 गेंद में 62 रनों की पारी खेली थी. उनके अलावा जॉर्जिया वेयरहैम ने 35 रनों का योगदान दिया. अंतिम ओवरों में काशवी गौतम ने 10 गेंद में 18 रनों की कैमियो पारी जरूर खेली, लेकिन इस सबके बावजूद गुजरात की टीम 168 रन ही बना सकी.

जवाब में लिजेल ली और शेफाली वर्मा ने दिल्ली टीम को बढ़िया और तेजतर्रार शुरुआत दिलाई. दोनों ने मिलकर 7 ओवरों में ही 89 रन बना डाले थे और दिल्ली कैपिटल्स की जीत की नींव रखी. ली और वर्मा ने महज 3 दिनों के भीतर अपना विकेट खो दिया था. उनके बाद लॉरा वुल्वार्ट और कप्तान जेमिमा रोड्रीग्स ने जिम्मेदारी संभालते हुए 68 रनों की साझेदारी कर दी और दिल्ली की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी थी.

रोड्रीग्स 41 रन बनाकर आउट हो गईं, लेकिन वुल्वार्ट 32 रन बनाकर नाबाद लौटीं. अब 5 फरवरी को WPL 2026 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू में होगा.

