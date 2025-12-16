हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL 2026 Auction: दिल्ली ने 'सरोजिनी मार्केट' के भाव में डेविड मिलर को खरीदा, बेस प्राइज में बिका यह स्टार बल्लेबाज

IPL 2026 Auction: दिल्ली ने 'सरोजिनी मार्केट' के भाव में डेविड मिलर को खरीदा, बेस प्राइज में बिका यह स्टार बल्लेबाज

David Miller IPL 2026 Auction: दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है. दिल्ली ने उन्हें उनके बेस प्राइस में खरीदा, क्योंकि अन्य किसी टीम ने उनमें रूचि नहीं दिखाई.

By : शिवम | Updated at : 16 Dec 2025 05:16 PM (IST)
दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने उनके बेस प्राइस में खरीदा है. मिलर बड़े मैच के प्लेयर माने जाते हैं, जिन्हे आईपीएल का भी अच्छा अनुभव है. वह पहले लखनऊ सुपर जायंट्स में थे. दिल्ली कैपिटल्स ने मिलर को 2 करोड़ रुपये में खरीदा.

डेविड मिलर का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था. उनकी बोली शुरू हुई, पहले किसी टीम ने बोली नहीं लगाई फिर दिल्ली ने हाथ उठाया. हालांकि फिर किसी फ्रेंचाइजी ने उनके नाम पर रूचि नहीं दिखाई, जिस वजह से दिल्ली ने उन्हें 2 करोड़ में ही अपने दल में शामिल कर लिया. इस विजयी बोली के बाद दिल्ली का खेमा बहुत खुश नजर आया.

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 टूर्नामेंट का 19वां संस्करण होगा, जिसके लिए आज ऑक्शन हो रहा है. सभी 10 टीमों ने पिछले महीने (नवंबर) 15 तारीख को अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी की थी. बता दें कि एक टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं. टीम के बचे हुए स्लॉट्स को भरने के लिए आज अबू धाबी में ऑक्शन प्रक्रिया हो रही है.

डेविड मिलर आईपीएल करियर

मिलर ने 2012 से 2025 तक 4 आईपीएल टीमों के लिए 141 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उनके नाम 3077 रन हैं. आईपीएल में उनकी सर्वाधिक पारी 101 रनों की है. वह टूर्नामेंट में 1 शतक और 13 अर्धशतक लगा चुके हैं. पिछले साल वह लखनऊ सुपर जायंट्स में थे, इससे पहले वह गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं.

पहले सेट में ये खिलाड़ी रहे अनसोल्ड

इंडियन प्रीमियर लीग ऑक्शन में सबसे पहले नाम डेव्हन कॉनवे का आया, जिन्हें किसी टीम ने नहीं खरीदा. उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था. सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई, जब 75 लाख के बेस प्राइस पर भी पृथ्वी शॉ को किसी टीम ने नहीं खरीदा. डेविड मिलर इस ऑक्शन के पहले बिकने वाले खिलाड़ी बने, जिन्हें दिल्ली ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में खरीदा. ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैक्गर्क भी पहले सेट में अनसोल्ड रहे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 16 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Delhi Capitals David Miller DC Squad IPL News INDIAN PREMIER LEAGUE IPL Auction Live IPL 2026 Auction
टॉप रील्स
Embed widget