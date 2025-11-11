Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट पर गौतम गंभीर ने कहा-  'बेहद दुखी हैं, जल्द...'

राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वो इस घटना से बेहद दुखी हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं. गंभीर ने एक्स पर पोस्ट किया, "दिल्ली में विस्फोट के कारण हुई जानमाल की हानि से दुखी हूं. मृतकों के परिवारों को शक्ति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."