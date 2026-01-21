Deeya Yadav Became The Youngest Player To Debut In The WPL: इंडियन प्रीमियर लीग में सिर्फ 14 साल की उम्र में डेब्यू करके वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया था. जिसके बाद, वैभव आईपीएल में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे. वैभव की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लगभग एक साल बाद, अब महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में भी सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी का नया रिकॉर्ड बन गया है. मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मंगलवार यानी 20 जनवरी को वडोदरा में खेले गए मुकाबले में 16 साल की दीया यादव ने डेब्यू करते हुए ये कारनामा किया है. इसी के साथ, दिल्ली के लिए खेलते हुए इस युवा बल्लेबाज ने अपना नाम WPL की रिकॉर्डबुक में दर्ज करवा लिया है.

WPL 2026 ऑक्शन में भी खरीदे जाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी

WPL 2026 के लिए नवंबर 2025 में हुए ऑक्शन में दीया यादव ने उस वक्त सबका ध्यान खींचा था, जब दिल्ली कैपिटल्स ने उनको 10 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था. इस तरह वो WPL ऑक्शन में खरीदे जाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी बनी थी. हालांकि, इंतजार उनके डेब्यू का था, जो WPL 2026 सीजन के शुरुआती मुकाबलों में संभव नहीं हो पाया. लेकिन शुरुआती 4 मुकाबलों में 3 हार के बाद आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने युवा बल्लेबाज दीया यादव को मौका दे ही दिया.

It had to be Dilli. It had to be Shafali handing her the cap 💙❤️



Go well, Deeya 👊 pic.twitter.com/0mpN4TXzjQ — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) January 20, 2026

WPL में दीया यादव ने सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का बनाया रिकॉर्ड

WPL 2026 के 13वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत हुआ. इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने दाएं हाथ की बल्लेबाज दीया यादव को पहली बार प्लेइंग इलेवन में शामिल किया. इसी के साथ, सिर्फ 16 साल 103 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाली दीया यादव WPL की सबसे युवा खिलाड़ी बन गईं हैं. इस मामले में दीया ने जी कमलिनी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने WPL 2025 सीजन में 16 साल 213 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. संयोग से दीया के डेब्यू से ठीक पहले कमलिनी चोटिल होकर WPL 2026 से बाहर हो गईं हैं और उनकी जगह मुंबई इंडियंस ने 20 साल की वैष्णवी शर्मा को स्क्वॉड में शामिल कर लिया है. इसी मुकाबले में वैष्णवी ने भी अपना डेब्यू किया.