हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनी दीया यादव, वैभव सूर्यवंशी जैसा बनाया रिकॉर्ड

WPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनी दीया यादव, वैभव सूर्यवंशी जैसा बनाया रिकॉर्ड

आईपीएल में सबसे उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम है. IPL के बाद अब WPL में भी सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड बन गया है. हरियाणा की 16 साल की दीया यादव ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 21 Jan 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

Deeya Yadav Became The Youngest Player To Debut In The WPL: इंडियन प्रीमियर लीग में सिर्फ 14 साल की उम्र में डेब्यू करके वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया था. जिसके बाद, वैभव आईपीएल में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे. वैभव की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लगभग एक साल बाद, अब महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में भी सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी का नया रिकॉर्ड बन गया है. मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मंगलवार यानी 20 जनवरी को वडोदरा में खेले गए मुकाबले में 16 साल की दीया यादव ने डेब्यू करते हुए ये कारनामा किया है. इसी के साथ, दिल्ली के लिए खेलते हुए इस युवा बल्लेबाज ने अपना नाम WPL की रिकॉर्डबुक में दर्ज करवा लिया है.

WPL 2026 ऑक्शन में भी खरीदे जाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी

WPL 2026 के लिए नवंबर 2025 में हुए ऑक्शन में दीया यादव ने उस वक्त सबका ध्यान खींचा था, जब दिल्ली कैपिटल्स ने उनको 10 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था. इस तरह वो WPL ऑक्शन में खरीदे जाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी बनी थी. हालांकि, इंतजार उनके डेब्यू का था, जो WPL 2026 सीजन के शुरुआती मुकाबलों में संभव नहीं हो पाया. लेकिन शुरुआती 4 मुकाबलों में 3 हार के बाद आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने युवा बल्लेबाज दीया यादव को मौका दे ही दिया.

WPL में दीया यादव ने सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का बनाया रिकॉर्ड

WPL 2026 के 13वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत हुआ. इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने दाएं हाथ की बल्लेबाज दीया यादव को पहली बार प्लेइंग इलेवन में शामिल किया. इसी के साथ, सिर्फ 16 साल 103 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाली दीया यादव WPL की सबसे युवा खिलाड़ी बन गईं हैं. इस मामले में दीया ने जी कमलिनी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने WPL 2025 सीजन में 16 साल 213 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. संयोग से दीया के डेब्यू से ठीक पहले कमलिनी चोटिल होकर WPL 2026 से बाहर हो गईं हैं और उनकी जगह मुंबई इंडियंस ने 20 साल की वैष्णवी शर्मा को स्क्वॉड में शामिल कर लिया है. इसी मुकाबले में वैष्णवी ने भी अपना डेब्यू किया.

Published at : 21 Jan 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
MI Vs DC Cricket News WPL WPL 2026 DEEYA YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Denmark Tension: ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए यह कहा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Engineer Death : Yuvraj Mehta मौत मामले में घटना का चश्मदीद बयान से क्यों पलटा ?। Noida News । AAP
BJP President बनते ही एक्शन में आए Nitin Nabin, आगामी चुनाव पर ले लिया बड़ा फैसला
Engineer Death : SIT की रडार पर 4 बड़े अधिकारी, लापरवाही के चलते मौत को लेकर होगी जांच
Sansani:Crime News : पटना में एक और छात्रा की 'डेथ मिस्ट्री' ! | Crime News
दहेज मांगा तो चौराहे पर लगेगी फोटो! गांव वालों ने लालची दूल्हों को ऐसे सिखाया सबक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Denmark Tension: ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए यह कहा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
बॉलीवुड
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
ट्रेंडिंग
नीदरलैंड्स में कर्मचारी ने मांगा WFH, बॉस के जवाब ने जीता लोगों का दिल ; सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
नीदरलैंड्स में कर्मचारी ने मांगा WFH, बॉस के जवाब ने जीता लोगों का दिल ; सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
शिक्षा
वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
यूटिलिटी
ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं, क्या है रेलवे के नियम?
ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं, क्या है रेलवे के नियम?
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget