Deepti Sharma In World Cup 2025: टीम इंडिया के इस एक खिलाड़ी ने लिखी जीत की कहानी, विश्वकप में किया ऐसा प्रदर्शन कि पीढ़ियां रखेंगी याद

Deepti Sharma In World Cup 2025: टीम इंडिया के इस एक खिलाड़ी ने लिखी जीत की कहानी, विश्वकप में किया ऐसा प्रदर्शन कि पीढ़ियां रखेंगी याद

फाइनल में 58 रन बनाने और 5 विकेट लेकर भारत की ऐतिहासिक जीत की कहानी लिखने वाली दीप्ति शर्मा का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट यादगार रहा. उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Nov 2025 08:54 AM (IST)
टीम इंडिया ने महिला विश्वकप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है. पहली बार हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने विश्वकप टाइटल अपने नाम किया. खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को भारतीय टीम ने 52 रनों से शिकस्त दी. इस विश्वकप में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है. हरमनप्रीत कौर से लेकर स्मृति मंधाना तक ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन एक खिलाड़ी जिसने विश्वकप के ख्वाब को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया वो हैं दिप्ती शर्मा. उन्होंने न सिर्फ गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी और फिल्डिंग से भी टीम को कई महत्वपूर्ण मैच जिताए.

फाइनल मैच में  दिप्ती शर्मा पहले नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक लगाया. उन्होंने महत्वपूर्ण 58 रन की पारी खेली. इसके बाद जब टीम इंडिया गेंदबाजी करने उतरी तो  दिप्ती शर्मा ने वहां भी कमाल दिखाते हुए 5 विकेट लेकर जीत की कहानी लिखी.

साल 2025 में दिप्ती शर्मा का प्रदर्शन

दिप्ती शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस विश्वकप में कुल 22 विकेट लिए. वो ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं. दिप्ती शर्मा के अलावा यह कारनामा 1982 में लिन फुलस्टन ने किया था, उन्होंने कुल 23 विकेट लिए थे.

दिप्ती शर्मा ने इस विश्वकप में बल्ले से कमाल दिखाते हुए कुल 215 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने तीन अर्धशतक भी लगाया. उन्होंने दो बार चार से अधिक विकेट लिए.

फाइनल में बनीं प्लेयर ऑफ द मैच
फाइनल में 58 रन बनाने और 5 विकेट लेकर भारत की ऐतिहासिक जीत की कहानी लिखने वाली दीप्ति शर्मा का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट यादगार रहा. उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने जाने के बाद दीप्ति ने कहा, "मुझे जो भी भूमिका दी जाती है, मैं उसका हमेशा आनंद लेती हूं. मैं किसी भी परिस्थिति में खेलने के लिए तैयार रहती हूं, क्योंकि मुझे चुनौतियां पसंद हैं. मुझे आज परिस्थिति के अनुसार खेलना था और मैंने बल्ले और गेंद दोनों से अपनी भूमिका का आनंद लिया.लौरा ने बहुत अच्छी पारी खेली. हम बहुत शांत थे. हम हमेशा एक-दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहते थे, जो भी ड्रिंक्स ब्रेक या अन्य ब्रेक हमें मिलता था, हम उस समय का उपयोग योजनाओं पर चर्चा करने के लिए करते थे. हमने विश्व कप जीत लिया है. मैं यह ट्रॉफी अपने माता-पिता को समर्पित करना चाहूंगी."

Published at : 03 Nov 2025 08:54 AM (IST)
