हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत की दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', दुनिया के दिग्गजों को पछाड़ा

भारत की दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', दुनिया के दिग्गजों को पछाड़ा

Deepti Sharma World Record Against Pakistan: भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Jun 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने रविवार को अपनी पहली जीत दर्ज की. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रनों के अंतर से हराया, जो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाक टीम पर उसकी सबसे बड़ी जीत है. इसी बीच भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वो महिला टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं.

दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 5 विकेट लिए. इसी के साथ उन्होंने महिला टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में गुल फिरोजा, आयेशा जफर, आलिया राज, नशरा संधू और तासमिया रुबाब को आउट किया.

महिला टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट

दीप्ति शर्मा ने थाईलैंड की थिपाचा पुट्टावोंग का रिकॉर्ड तोड़ा, जो अब तक टी20 क्रिकेट में 165 विकेट ले चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ पंजा मारने के बाद दीप्ति के कुल 166 विकेट हो गए हैं. टी20 में दीप्ति का कितना दबदबा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय राधा यादव हैं, जिनके नाम अभी 103 विकेट हैं.

दीप्ति और राधा के अलावा अब तक कोई अन्य भारतीय टी20 में 100 विकेट तक नहीं पहुंच पाया है. इसके सबसे करीब पूनम यादव हैं, जिनके खाते में अभी 98 विकेट हैं.

ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनीं

दीप्ति शर्मा महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दो बार 5-विकेट हॉल लिया हो. उनसे पहले झूलन गोस्वामी, प्रियंका रॉय, रेणुका सिंह टी20 में 5-विकेट हॉल ले चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई भारतीय दो बार ऐसा नहीं कर पाया था.

यह भी पढ़ें:

Harmanpreet Kaur Statement: टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को रौंदने के बाद बोलीं हरमनप्रीत कौर- 'मेरे हाथ में होता तो मैं...'

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Deepti Sharma India Women Cricket Team INDW Vs PAKW Womens T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत की दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', दुनिया के दिग्गजों को पछाड़ा
भारत की दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', दुनिया के दिग्गजों को पछाड़ा
क्रिकेट
Cricket Record: 7 रन देकर लिए 8 विकेट, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आजतक नहीं टूटा, जानिए किसने किया ये कमाल
Cricket Record: 7 रन देकर लिए 8 विकेट, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आजतक नहीं टूटा, जानिए किसने किया ये कमाल
क्रिकेट
Harmanpreet Kaur Statement: टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को रौंदने के बाद बोलीं हरमनप्रीत कौर- 'मेरे हाथ में होता तो मैं...'
टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को रौंदने के बाद बोलीं हरमनप्रीत कौर- 'मेरे हाथ में होता तो मैं...'
क्रिकेट
IND-W vs PAK-W Highlights: टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने जीत से किया आगाज, पाकिस्तान को 64 रनों से रौंदा
Highlights: टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने जीत से किया आगाज, पाकिस्तान को 64 रनों से रौंदा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
PoK Violence: जन्नत क्यों हुई लहूलुहान,जवाब दो पाकिस्तान! | POK Protest | Pakistan | Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND-W vs PAK-W T20: पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल
पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी पर सपा के पूर्व मंत्री का बड़ा दावा, कहा- 'दोनों गृह मंत्री के...'
इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी पर सपा के पूर्व मंत्री का बड़ा दावा, कहा- 'दोनों गृह मंत्री के...'
बॉलीवुड
Sunday BO: 'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
स्पोर्ट्स
Cricket Record: 7 रन देकर लिए 8 विकेट, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आजतक नहीं टूटा, जानिए किसने किया ये कमाल
Cricket Record: 7 रन देकर लिए 8 विकेट, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आजतक नहीं टूटा, जानिए किसने किया ये कमाल
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट, अगले 7 दिनों में तेजी से बढ़ेगा तापमान, बढ़ेगी उमस और गर्मी
दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट, अगले 7 दिनों में तेजी से बढ़ेगा तापमान, बढ़ेगी उमस और गर्मी
विश्व
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना..ईरान से वीडियो जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना.., ईरान से Video जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
ट्रेंडिंग
चलती कार पर अर्धनग्न होकर स्टंट! युवकों की खतरनाक हरकतें VIDEO में कैद, फूटा लोगों का गुस्सा
चलती कार पर अर्धनग्न होकर स्टंट! युवकों की खतरनाक हरकतें VIDEO में कैद, फूटा लोगों का गुस्सा
टेक्नोलॉजी
Chrome की यह सेटिंग ON करते ही रॉकेट हो जाएगी इंटरनेट स्पीड! ज्यादातर लोग नहीं जानते ये ट्रिक
Chrome की यह सेटिंग ON करते ही रॉकेट हो जाएगी इंटरनेट स्पीड! ज्यादातर लोग नहीं जानते ये ट्रिक
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget