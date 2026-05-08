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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटDC vs KKR Pitch Report, Playing XI: दिल्ली बनाम कोलकाता मैच में कैसा रहेगा पिच का बर्ताव, जानिए संभावित प्लेइंग इलेवन और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

DC vs KKR Pitch Report, Playing XI: दिल्ली बनाम कोलकाता मैच में कैसा रहेगा पिच का बर्ताव, जानिए संभावित प्लेइंग इलेवन और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

DC vs KKR Pitch Report, Playing XI: दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच अरुण जेटली स्टेडियम की पिच नंबर-6 पर खेला जाएगा. इसी ग्राउंड पर पंजाब ने 265 का लक्ष्य हासिल किया था.

By : शिवम | Updated at : 08 May 2026 02:50 PM (IST)
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IPL 2026 का 51वां मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो वाला मुकाबला है, क्योंकि जो भी टीम हारी वो फिर बचे हुए सभी मैच जीतकर भी 16 अंकों तक नहीं पहुंच पाएगी. आज का मैच अरुण जेटली स्टेडियम की उस पिच पर खेला जाएगा, जहां इस सीजन 2 दोपहर के मैच हुए थे. जानिए आज पिच का बर्ताव कैसा रहेगा. दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ खेल सकती है? इस ग्राउंड का IPL रिकॉर्ड और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल.

अरुण जेटली स्टेडियम का IPL रिकॉर्ड

अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल के कुल 102 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 48 बार पहले बल्लेबाजी और 53 बार पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. इस ग्राउंड पर सबसे बड़ा टोटल 278 का है, जो सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले साल कोलकाता के खिलाफ बनाया था. यहां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 152 नाबाद है, जो इसी सीजन केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ बनाया था.

पहली पारी में यहां एवरेज स्कोर 170 का है. IPL 2026 में यहां पर कुल 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 4 लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं. 4 पारियों में यहां 200 से अधिक का स्कोर बना. दिल्ली ने 264 का स्कोर इसी ग्राउंड पर किया था, जिसे पंजाब ने हासिल भी कर लिया था. इसी ग्राउंड पर दिल्ली 75 रनों पर ऑलआउट हो गई थी.

यह भी पढ़ें- DC या KKR, आज कौन मारेगा बाजी; हारने वाली टीम प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर? जानिए

DC vs KKR मैच की पिच रिपोर्ट

आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जिस पिच (पिच नंबर-6) पर मैच होगा, वहां इस सीजन 2 दोपहर के मैच हुए हैं. आज इस पिच पर पहला शाम का मैच होगा. ये वही पिच है, जहां दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए थे और पंजाब किंग्स ने लक्ष्य हासिल भी कर लिया था. इससे पहले यहां मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच हुआ था, जिसे दिल्ली ने जीता था. आज दिल्ली का मौसम मैच के अनुकूल है, बारिश की संभावना न के बराबर है. आज भी एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. तेज गेंदबाजों के मुकाबले आज स्पिनर्स को अधिक मदद मिल सकती है. टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे.

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग XI

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी,  ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन.

इम्पैक्ट प्लेयर: डेविड मिलर.

कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग XI

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगक्रिश रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, कैमरून ग्रीन, रोवमेन पॉवेल, मनीष पांडे, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती. 

इम्पैक्ट प्लेयर: वैभव अरोड़ा.

यह भी पढ़ें- IPL 2026 के 5 सबसे महंगे स्पेल, पंजाब किंग्स के 3 गेंदबाज; 2 विदेशी खिलाड़ी शामिल

लाइव कहां देखें दिल्ली बनाम कोलकाता मैच?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 08 May 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Arun Jaitley Stadium DC Vs KKR Pitch Report KOLKATA KNIGHT RIDERS DC VS KKR IPL 2026 Live
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