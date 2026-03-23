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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPSL 2026 पर संकट! जमात-उल-अहरार ने वॉर्नर, स्मिथ समेत खिलाड़ियों को दी पाकिस्तान न आने की धमकी

PSL 2026 पर संकट! जमात-उल-अहरार ने वॉर्नर, स्मिथ समेत खिलाड़ियों को दी पाकिस्तान न आने की धमकी

PSL 2026 शुरू होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेंशन बढ़ गई है. वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और दूसरे विदेशी खिलाड़ियों को धमकी मिलने की रिपोर्ट्स ने टूर्नामेंट की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Mar 2026 02:59 PM (IST)
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पाकिस्तान सुपर लीग 2026 शुरू होने से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है. एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट को सिर्फ दो शहरों में और बिना दर्शकों के कराने का फैसला किया है, वहीं अब विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक सशस्त्र संगठन ने डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और डैरिल मिचेल जैसे विदेशी खिलाड़ियों को पाकिस्तान न आने की चेतावनी दी है.

विदेशी खिलाड़ियों को धमकी से बढ़ी चिंता

बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की कट्टरपंथी संगठन जमात-उल-अहरार ने खुले तौर पर कहा है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान में बड़े टी20 टूर्नामेंट का आयोजन सुरक्षित नहीं है. हालांकि संगठन ने ये भी साफ तौर पर कहा की उनका क्रिकेट को लेकर कोई विरोध नहीं है. उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अगर विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान आते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी. यही बयान अब क्रिकेट जगत में हलचल बढ़ा रहा है.

PCB के फैसले पर भी उठने लगे सवाल

पीएसएल 2026 का आगाज 26 मार्च से होना है, लेकिन टूर्नामेंट से पहले जिस तरह के संकेत सामने आ रहे हैं, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पहले ही बोर्ड ने यह घोषणा की थी कि लीग को सिर्फ दो शहरों में सीमित किया जाएगा और मैच खाली स्टेडियम में कराए जाएंगे. आधिकारिक तौर पर इसके पीछे पश्चिम एशिया में तनाव और ईंधन की बढ़ती कीमतों को वजह बताया गया था. हालांकि अब सामने आ रही रिपोर्ट्स से मामला सिर्फ आर्थिक या प्रशासनिक नहीं, बल्कि सुरक्षा से जुड़ा भी नजर आ रहा है.

बड़े विदेशी नामों पर टिकी सबकी नजर

इस सीजन में कई बड़े विदेशी खिलाड़ी पीएसएल से जुड़े हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और एडम जैम्पा, इंग्लैंड के मोईन अली और न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे जैसे नाम लीग का हिस्सा बताए जा रहे हैं. ऐसे में अगर सुरक्षा को लेकर डर बढ़ता है, तो कुछ खिलाड़ी आखिरी समय में नाम वापस लेने पर भी विचार कर सकते हैं.

अब PCB और क्रिकेट बोर्डों की अग्निपरीक्षा

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इन धमकियों को लेकर कोई अलग आधिकारिक बयान नहीं दिया है. बोर्ड की कोशिश यही रहेगी कि विदेशी खिलाड़ियों और उनकी टीमों को भरोसा दिलाया जाए कि सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह मजबूत हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है, उससे पीएसएल 2026 पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं. 

अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि विदेशी क्रिकेट बोर्ड क्या रुख अपनाते हैं और खुद खिलाड़ी क्या फैसला लेते हैं. अगर बड़े नाम पीछे हटते हैं, तो इसका असर सिर्फ पीएसएल 2026 पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भविष्य के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आयोजनों की छवि पर भी पड़ सकता है.

Published at : 23 Mar 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Steve Smith David Warner PCB Pakistan Cricket Board PAKISTAN SUPER LEAGUE PSL 2026
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