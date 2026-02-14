टी20 वर्ल्ड कप के बीच डेरिल मिचेल ने लिए ऑटो सवारी के मजे, पत्नी भी थी संग; वीडियो वायरल

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच महत्वपूर्ण मैच खेला जाएगा. दोनों टीमें अभी तक टूर्नामेंट में विजयी रथ पर सवार है, जिसमें से किसी एक को आज पहली हार मिलेगी. इस मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेरिल मिचेल अपनी पत्नी के साथ ऑटो राइड का मजा लेते हुए नजर आए. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल अपनी पत्नी संग अहमदाबाद में ऑटो की सवारी का आनंद लेते हुए नजर आए. वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले घूमने गए, लेकिन कोई लग्जरी कार की बजाय उन्होंने देसी सवारी का मन बनाया. इतने बड़े क्रिकेटर को ऑटो में देखकर लोग उनके फोटो खींचने लगे. एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मिचेल अपनी पत्नी संग ऑटो में बैठ रहे हैं.

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा. न्यूजीलैंड की बात करें तो टीम ने अपने शुरूआती दोनों मैच जीते हैं. पहले मैच में टीम ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से और दूसरे में यूएई को 10 विकेट से हराया था.

दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो पहले मैच में उन्होंने कनाडा के खिलाफ 57 रनों से जीत दर्ज की. दूसरे मैच में टीम ने अफगानिस्तान को डबल सुपर ओवर में हराया. हालांकि इस मैच में दक्षिण अफ्रीका बड़े उलटफेर का शिकार होने से बच गई. मैच के बाद सुपर ओवर भी टाई हो गया था, जिसके बाद दूसरे सुपर ओवर में नतीजा निकला.

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अंक तालिका में पहले और दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है. हालांकि दोनों के 4-4 अंक हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का नेट रन रेट (+1.919) दक्षिण अफ्रीका के नेट रन रेट (+1.425) से बेहतर है.