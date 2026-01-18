डेरिल मिचेल ने शतक जड़ रचा इतिहास, अब भारत में टीम इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक से एक कदम दूर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
डेरिल मिचेल ने शतक जड़ रचा इतिहास, अब भारत में टीम इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक से एक कदम दूर

Daryl Mitchell Century: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेरिल मिचेल का बल्ला खूब गरज रहा है. उन्होंने भारत के खिलाफ लगातार दूसरे ODI मैच में शतक जड़ दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Jan 2026 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ 3rd ODI Score: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेरिल मिचेल का बल्ला खूब गरज रहा है. उन्होंने भारत के खिलाफ लगातार दूसरे ODI मैच में शतक जड़ दिया है. इंदौर में खेले जा रहे मैच में उन्होंने 106 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. यह भारतीय पिचों पर खेलते हुए मिचेल का भारत के खिलाफ चौथा शतक है. वो अब भारत में टीम इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने से एक कदम दूर हैं.

तीसरे वनडे मैच में डेरिल मिचेल दूसरे ओवर में ही बल्लेबाजी करने आ गए थे, क्योंकि कीवी टीम ने अपने पहले 2 विकेट पारी की पहली 7 गेंदों के भीतर गंवा दिए थे. मिचेल ने ठीक दूसरे ODI की तरह एक छोर संभाले रखा और अपने वनडे करियर का 9वां शतक जड़ डाला.

भारत के खिलाफ भारत में सबसे ज्यादा वनडे शतक

भारत में टीम इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम है. डिविलियर्स ने भारतीय सरजमीं पर टीम इंडिया के खिलाफ 11 पारियों में 5 शतक लगाए थे. वहीं मिचेल भारत में भारत के खिलाफ 8 वनडे पारियों में 4 शतक लगा चुके हैं. इसका मतलब भारतीय पिचों पर मिचेल हर दूसरी वनडे पारी में शतक लगा रहे हैं.

  • 5 शतक - एबी डिविलियर्स (11 पारी)
  • 4 शतक - डेरिल मिचेल (8 पारी)

डेरिल मिचेल 2023 ODI वर्ल्ड कप के बाद से ही भारतीय गेंदबाजों के लिए मुसीबत खड़ी करते आए हैं. वो भारत के खिलाफ अपनी पहली 4 वनडे पारियों में एक अर्धशतक तक नहीं लगा पाए थे, लेकिन टीम इंडिया के खिलाफ पिछली 7 ODI पारियों में वो 4 शतक और दो अर्धशतक लगा चुके हैं. बता दें कि मिचेल ने वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के खिलाफ 700 से अधिक रन बना लिए हैं.

2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस देश से खेलेगा दक्षिण अफ्रीका का दिग्गज क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को टीम में नहीं मिली जगह

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 18 Jan 2026 04:46 PM (IST)
Daryl Mitchell IND VS NZ Live INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
