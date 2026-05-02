LIVE: आज चेपॉक में चेन्नई और मुंबई की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल की अपडेट

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटCSK vs MI Live Score: आज चेपॉक में चेन्नई और मुंबई की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल की अपडेट

CSK vs MI Live Score: आज चेपॉक में चेन्नई और मुंबई की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल की अपडेट

IPL 2026, CSK vs MI Live Scorecard, Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Live Updates: यहां आपको चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले के सभी अपडेट्स मिलेंगे.

By : मोहम्मद वाहिद  | Updated at : 02 May 2026 06:18 PM (IST)

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चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस
Source : ABP Live

Background

आईपीएल 2026 में इस शनिवार यानी आज एक ही मैच खेला जाएगा. संडे को दो मुकाबले होंगे. आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम यानी चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने-सामने होंगी. इस सीजन दोनों टीमों का यह दूसरा मैच है. इससे पहले वानखेड़े में चेन्नई ने मुंबई को मात दी थी. अब हार्दिक पांड्या की एमआई घर पर मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. 

मुंबई और चेन्नई, दोनों के लिए ही आईपीएल 2026 कुछ खास नहीं बीत रहा है. मुंबई प्वाइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है. 8 मैचों में सिर्फ दो मैच जीती है. ऐसे में अगर आज मुंबई हारती है तो फिर प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी. चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो वो अंक तालिका में सातवें स्थान पर है. ऋतुराज गायकवाड़ की टीम अब तक आठ मैचों में तीन मुकाबले जीती है. 

हेड टू हेड में कौन आगे?

चेन्नई और मुंबई के बीच हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. हालांकि, मुंबई थोड़ा आगे है. चेन्नई ने अब तक 19 बार मुंबई को हराया है, वहीं मुंबई 21 बार चेन्नई को मात दे चुकी है. दिलचस्प आंकड़े 2023 से हैं. आपको यकीन नहीं होगा कि चेन्नई 2023 से मुंबई को पांच बार हरा चुकी है, वहीं इस दौरान एमआई ने सिर्फ एक बार ही सीएसको को शिकस्त दी है.

एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए मुफीद रहती है. यहां ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बनते हैं. हालांकि, यह मैच रात का है, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि ओस पड़ती है या नहीं. फिलहाल टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है. 

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम की जीत की उम्मीद ज्यादा है. यानी आज डिफेंड होने के चांस हैं. 

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी

इम्पैक्ट प्लेयर- अमान खान/गुरजनप्रीत सिंह

मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग इलेवन- रियान रिकल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और अल्लाह गजनफर 

इम्पैक्ट प्लेयर- मयंक मारकंडे/अश्विनी कुमार

18:18 PM (IST)  •  02 May 2026

CSK vs MI Live Score: दोनों टीमों का इस सीजन में कैसा रहा प्रदर्शन?

मुंबई और चेन्नई, दोनों के लिए ही आईपीएल 2026 कुछ खास नहीं बीत रहा है. मुंबई प्वाइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है. 8 मैचों में सिर्फ दो मैच जीती है. ऐसे में अगर आज मुंबई हारती है तो फिर प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी. चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो वो अंक तालिका में सातवें स्थान पर है. ऋतुराज गायकवाड़ की टीम अब तक आठ मैचों में तीन मुकाबले जीती है. 

18:14 PM (IST)  •  02 May 2026

CSK vs MI Live Score:  पिच रिपोर्ट

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए मुफीद रहती है. यहां ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बनते हैं. हालांकि, यह मैच रात का है, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि ओस पड़ती है या नहीं. फिलहाल टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है. 

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