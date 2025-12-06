हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6,6,6,6,6,4,4... CSK के खिलाड़ी का तूफान; गेंदबाज नहीं भूलेंगे ऐसी कुटाई; 350 से ज्यादा रहा स्ट्राइक रेट

6,6,6,6,6,4,4... CSK के खिलाड़ी का तूफान; गेंदबाज नहीं भूलेंगे ऐसी कुटाई; 350 से ज्यादा रहा स्ट्राइक रेट

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल (Urvil Patel) ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विस्फोटक पारी खेली. वह इस टूर्नामेंट में गुजरात के लिए खेलते हैं.

By : शिवम | Updated at : 06 Dec 2025 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शनिवार को हुए रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने हिमाचल प्रदेश को 1 विकेट से हराया. रोमांच का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि गुजरात ने 194 का लक्ष्य आखिरी गेंद पर हासिल किया. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले उर्विल पटेल की तूफानी पारी देखने को मिली, जो गुजरात के टॉप रन स्कोरर रहे.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में अभिषेक शर्मा, आयुष म्हात्रे भी छाए हुए हैं, वह तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं. सीएसके प्लेयर उर्विल पटेल भी पीछे नहीं हैं, जो टूर्नामेंट में गुजरात के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 39 रनों की विस्फोटक पारी खेली.

उर्विल पटेल की तूफानी पारी

उर्विल पटेल गुजरात टीम के कप्तान हैं. 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने विकेट कीपर बल्लेबाज उर्विल के साथ ऋषि पटेल ओपनिंग पर आए, लेकिन वह 18 रन बनाकर आउट हो गए. उर्विल ने मात्र 11 गेंदों में 350 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 39 रन बनाए. इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 5 छक्के और 2 चौके लगाए. इस पारी ने टीम को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई, जिसने गुजरात की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

उर्विल पटेल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अभी तक 18 छक्के लगाए हैं. उर्विल ने टूर्नामेंट में खेले 6 मुकाबलों में कुल 195 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है.

उर्विल पटेल का IPL रिकॉर्ड

उर्विल पटेल ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए 2025 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था. अपने पहले संस्करण में उन्होंने सीएसके के लिए सिर्फ 3 मैच खेले, जिनमें उनके नाम कुल 68 रन हैं. बता दें कि उर्विल पटेल का आईपीएल प्राइस 30 लाख रूपये था, और वह बतौर रिप्लेसमेंट बनकर सीएसके में शामिल हुए थे. आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सीएसके ने उन्हें रिटेन किया है.

गुजरात ने आखिरी गेंद पर जीता मैच

इस मुकाबले में हिमाचल प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए थे. कप्तान मृदुल प्रवीण सुरोच ने 48 गेंदों में 88 रनों की पारी खेली थी. उन्होंने 3 विकेट भी लिए, लेकिन 4 ओवरों में 11.25 की इकॉनमी से 45 रन भी लुटाए. उर्विल पटेल के आलावा गुजरात के लिए आर्य देसाई (37), सौरव चौहान (35) ने अच्छी पारी खेली. हर्षल पटेल ने 8 गेंदों में नाबाद 12 रन बनाए और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 06 Dec 2025 05:09 PM (IST)
Tags :
Syed Mushtaq Ali Trophy CSK Squad CHENNAI SUPER KINGS Urvil Patel IPL 2026 SMAT 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
महाराष्ट्र
इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड
इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड
क्रिकेट
NZ vs WI: दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
ओटीटी
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
Advertisement

वीडियोज

Indigo Flight News: हवाई टिकटों के मनमाने किराए पर क्या है सरकार का एक्शन ? | abp News
Khabar Filmy Hain : Bollywood सितारें नजर आए फ़ैशन गोल्स में, सभी अलग- अलग अंदाज़ में दिखे
Saas Bahu Aur Saazish: मैं तुलसी से प्यार करता हूं Noinaका दिल हुआ चकनाचूर
IPO Alert: Wakefit Innovations IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Indigo Flight News: इंडिगो की गड़बड़ी से रुका गायिका उषा उत्थुप का मेगा शो| Flight Cancellation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
महाराष्ट्र
इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड
इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड
क्रिकेट
NZ vs WI: दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
ओटीटी
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
विश्व
'नोबेल नहीं मिला तो...', डोनाल्ड ट्रंप को मिला FIFA का शांति पुरस्कार तो दुनियाभर में छिड़ी बहस
'नोबेल नहीं मिला तो...', डोनाल्ड ट्रंप को मिला FIFA का शांति पुरस्कार तो दुनियाभर में छिड़ी बहस
न्यूज़
यात्रियों को मिलेगा कैंसिल फ्लाइट के टिकट का रिफंड, सरकार का इंडिगो को आदेश; एयरलाइन को कब तक देना होगा पैसा?
यात्रियों को मिलेगा कैंसिल फ्लाइट के टिकट का रिफंड, सरकार का इंडिगो को आदेश
ट्रेंडिंग
इसे देख दिमाग बंद कर देगा काम करना! स्टेज पर हसीना ने लगाए जोरदार ठुमके तो दिल हार बैठे यूजर्स- वीडियो वायरल
इसे देख दिमाग बंद कर देगा काम करना! स्टेज पर हसीना ने लगाए जोरदार ठुमके तो दिल हार बैठे यूजर्स- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
घर बैठे ऐसे रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जान लें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी
घर बैठे ऐसे रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जान लें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget