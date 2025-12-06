सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शनिवार को हुए रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने हिमाचल प्रदेश को 1 विकेट से हराया. रोमांच का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि गुजरात ने 194 का लक्ष्य आखिरी गेंद पर हासिल किया. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले उर्विल पटेल की तूफानी पारी देखने को मिली, जो गुजरात के टॉप रन स्कोरर रहे.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में अभिषेक शर्मा, आयुष म्हात्रे भी छाए हुए हैं, वह तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं. सीएसके प्लेयर उर्विल पटेल भी पीछे नहीं हैं, जो टूर्नामेंट में गुजरात के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 39 रनों की विस्फोटक पारी खेली.

उर्विल पटेल की तूफानी पारी

उर्विल पटेल गुजरात टीम के कप्तान हैं. 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने विकेट कीपर बल्लेबाज उर्विल के साथ ऋषि पटेल ओपनिंग पर आए, लेकिन वह 18 रन बनाकर आउट हो गए. उर्विल ने मात्र 11 गेंदों में 350 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 39 रन बनाए. इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 5 छक्के और 2 चौके लगाए. इस पारी ने टीम को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई, जिसने गुजरात की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

उर्विल पटेल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अभी तक 18 छक्के लगाए हैं. उर्विल ने टूर्नामेंट में खेले 6 मुकाबलों में कुल 195 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है.

उर्विल पटेल का IPL रिकॉर्ड

उर्विल पटेल ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए 2025 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था. अपने पहले संस्करण में उन्होंने सीएसके के लिए सिर्फ 3 मैच खेले, जिनमें उनके नाम कुल 68 रन हैं. बता दें कि उर्विल पटेल का आईपीएल प्राइस 30 लाख रूपये था, और वह बतौर रिप्लेसमेंट बनकर सीएसके में शामिल हुए थे. आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सीएसके ने उन्हें रिटेन किया है.

गुजरात ने आखिरी गेंद पर जीता मैच

इस मुकाबले में हिमाचल प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए थे. कप्तान मृदुल प्रवीण सुरोच ने 48 गेंदों में 88 रनों की पारी खेली थी. उन्होंने 3 विकेट भी लिए, लेकिन 4 ओवरों में 11.25 की इकॉनमी से 45 रन भी लुटाए. उर्विल पटेल के आलावा गुजरात के लिए आर्य देसाई (37), सौरव चौहान (35) ने अच्छी पारी खेली. हर्षल पटेल ने 8 गेंदों में नाबाद 12 रन बनाए और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.