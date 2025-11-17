हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटप्राइवेट एयरपोर्ट पर MS Dhoni का डैशिंग लुक, बेज टीशर्ट और ब्लैक चश्मे में नहीं लग रहे किसी हीरो से कम

प्राइवेट एयरपोर्ट पर MS Dhoni का डैशिंग लुक, बेज टीशर्ट और ब्लैक चश्मे में नहीं लग रहे किसी हीरो से कम

MS Dhoni at Airport: एमएस धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहे हैं. बता दें कि धोनी का IPL 2026 में खेलना कंफर्म हो गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 17 Nov 2025 02:13 PM (IST)
Preferred Sources

महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल 2026 कंफर्म हो गया है, हालांकि वह पहले ही इसकी पुष्टि कर चुके थे लेकिन अब रिटेंशन लिस्ट भी आ गई है. चेन्नई सुपर किंग्स आगामी आईपीएल संस्करण के लिए एमएस धोनी समेत 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. जबकि ट्रेड के जरिए संजू सैमसन को अपने स्क्वाड में शामिल किया है. इस बीच एमएस धोनी प्राइवेट एयरपोर्ट पर नजर आए, जहां उनका लुक किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहा था.

एमएस धोनी एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर नजर आए. आधी बाजू की बेज टीशर्ट (हलके भूरे रंग की) पहने हुए उन्होंने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था, जिसमें उनका डैशिंग लुक आ रहा था. उन्होंने जाते हुए कैमरा पर बाय भी किया. उनका काले रंग का बैग भी स्टाइलिश था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Snehkumar Zala (@sneyhzala)

IPL 2026 में इम्पैक्ट प्लेयर बनकर खेलेंगे MS Dhoni?

ये अंदाजा फैंस संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल किए जाने के बाद लगा रहे हैं. दरअसल ऑक्शन से पहले सीएसके ने ट्रेड के जरिए विकेट कीपर संजू सैमसन को अपने दल में शामिल किया, जो इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे. संजू की जगह सीएसके ने रवींद्र जडेजा और सैम करन को दे दिया, जो आगामी सीजन में राजस्थान के लिए खेलेंगे. संजू सैमसन को एमएस धोनी का उत्तराधारिकारी माना जा रहा है.

संभव है कि संजू सैमसन विकेट कीपिंग करे और एमएस धोनी सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर बनकर बल्लेबाजी करने आए. सैमसन को सीएसके भविष्य का कप्तान भी देख रही होगी, क्योंकि आगामी संस्करण धोनी का बतौर प्लेयर आखिरी आईपीएल हो सकता है.

CSK की रिटेंशन लिस्ट

ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जैमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, नैथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, संजू सैमसन (ट्रेड में शामिल किया).

 

Published at : 17 Nov 2025 02:13 PM (IST)
Tags :
CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS DHONI INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh फिर जल उठा... Sheikh Hasina पर फैसले के इंतजार में फूटे बम, भड़की हिंसा | ABPLIVE
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, इनसाइड बीटीएस स्कूप, डायरेक्टर्स विजन और अधिक फीट सुपर्ण एस वर्मा
Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब
बिग बॉस 19 में गौरव को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना-अमाल को देंगी करारा जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
खाते में अब तक नहीं करवाया है ये काम तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, फटाफट चेक कर लें अपना स्टेटस
खाते में अब तक नहीं करवाया है ये काम तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, फटाफट चेक कर लें अपना स्टेटस
हेल्थ
Weather Change Tips: बदलते मौसम में जरा-सी लापरवाही पड़ रही भारी, डॉक्टर से जानें अपना ख्याल रखने का तरीका
बदलते मौसम में जरा-सी लापरवाही पड़ रही भारी, डॉक्टर से जानें अपना ख्याल रखने का तरीका
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
Embed widget