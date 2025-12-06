मुंबई के लिए खेलने वाले आयुष म्हात्रे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तबाही मचा रखी है. लगातार टी20 मैचों में शतक लगाने के बाद अब उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच में भी अर्धशतक लगा दिया है. म्हात्रे ने 49 गेंद में 69 रनों की पारी खेल मुंबई को 8 विकेट से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. वो इसी टी20 टूर्नामेंट में इससे पहले विदर्भ और आंध्र के खिलाफ शतक जड़ चुके हैं.

आयुष म्हात्रे अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं. वो 6 मैचों में 108.33 के बेहतरीन औसत से 325 रन बना चुके हैं.

शनिवार को खेले गए मैच में छत्तीसगढ़ की टीम पहले खेलते हुए मात्र 121 रनों पर सिमट गई थी. जवाब में मुंबई के लिए आयुष म्हात्रे और अजिंक्य रहाणे ने पारी की शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़ दिए. रहाणे ने 40 रन बनाए. म्हात्रे एक छोर पर डटे रहे और 69 रनों की पारी खेल अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की.

मुंबई की टीम एलीट A ग्रुप में 6 मैचों में पांच जीत दर्ज कर टेबल में सबसे पहले स्थान पर मौजूद है. बताते चलें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार नॉकआउट मैचों में मुंबई के लिए रोहित शर्मा भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच खेलते हुए दिख सकते हैं.

CSK ने किया था रिटेन

आयुष म्हात्रे IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड का हिस्सा थे. उन्हें ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर बीच सीजन में CSK ने अपनी टीम में शामिल किया था. अब IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पूर्व चेन्नई टीम ने म्हात्रे को रिटेन किया है. 18 वर्षीय आयुष म्हात्रे ने 7 आईपीएल मैचों में 240 रन बनाए. उनके इस लाजवाब प्रदर्शन को देखते हुए CSK को आईपीएल 2026 में भी उनसे काफी उम्मीदें होंगी.

