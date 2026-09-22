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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात

जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात

CSK ने IPL के लिए जहीर खान को नया हेड कोच बनाया है. टीम के MD कासी विश्वनाथन ने बताया कि इस फैसले में और किसकी सलाह भी शामिल थी और वो आगे भी खिलाड़ी के तौर पर टीम से जुड़े रहेंगे.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 22 Sep 2026 06:27 PM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स ने जहीर खान को टीम का नया हेड कोच बनाया है. हेड कोच बनने को लेकर CSK के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने अहम जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि जहीर को ये जिम्मेदारी देने के फैसले में एमएस धोनी भी शामिल थे. टीम ने जहीर के तजुर्बे को देखते हुए उन्हें इस भूमिका के लिए सही ऑप्शन माना.

कासी विश्वनाथन ने बताया कि जहीर को हेड कोच बनाने का फैसला क्रिकेट मैनेजमेंट ने लिया.  उन्होंने कहा कि जहीर खान IPL में 100 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं और उनके पास काफी तजुर्बा है. इसी वजह से मैनेजमेंट को लगा कि वो टीम के लिए अच्छे हेड कोच साबित हो सकते हैं.

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जहीर को हेड कोच बनाने में धोनी की भी राय

एमएस धोनी की भूमिका पर बात करते हुए विश्वनाथन ने कहा कि जहीर को हेड कोच बनाने का फैसला लिए जाने के समय धोनी भी इसका हिस्सा थे. उन्होंने ये भी कहा कि धोनी की सलाह के बिना CSK में कोई फैसला नहीं लिया जाता. यानी जहीर के हेड कोच बनने में धोनी की राय भी शामिल रही.

अपना सपोर्ट स्टाफ चुनेंगे जहीर

नए हेड कोच जहीर खान को अपनी पसंद का सपोर्ट स्टाफ चुनने की जिम्मेदारी भी दी गई है. विश्वनाथन ने साफ कहा कि सपोर्ट स्टाफ को लेकर फैसला जहीर खुद करेंगे. इससे उन्हें अपनी टीम के साथ काम करने के तरीके के मुताबिक स्टाफ चुनने का मौका मिलेगा.

खिलाड़ी के तौर पर CSK से जुड़े हैं धोनी

वहीं, एमएस धोनी के CSK के साथ फ्यूचर को लेकर विश्वनाथन ने कहा कि धोनी अभी टीम के खिलाड़ी हैं. उन्होंने साफ किया कि धोनी खिलाड़ी के तौर पर CSK से जुड़े हुए हैं. उनको लेकर फिलहाल यही जानकारी दी गई है.

यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर हरमनप्रीत कौर का बयान, 'हमने टूर्नामेंट से पहले...'

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Zaheer Khan CSK MS DHONI
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