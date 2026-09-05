'संजू सैमसन को बनाओ CSK का कप्तान...', IPL 2027 से पहले उठी मांग

ऋतुराज गायकवाड़ के कप्तान बनने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 3 सीजनों में लीग स्टेज से बाहर हुई है. सीएसके आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक रही है, जिसके नाम 5 खिताब हैं लेकिन उनके बीते 3 साल अच्छे नहीं गुजरे हैं. पिछले संस्करण गायकवाड़ का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा था, जिस वजह से उनकी भी काफी आलोचना हुई थी. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बड़ा बयान दिया है. उनके अनुसार IPL 2027 में संजू सैमसन को कप्तानी सौंप देनी चाहिए.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदागोपन रमेश का मानना है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन का कप्तानी रिकॉर्ड देखते हुए सीएसके को उन्हें कप्तान बनाने पर विचार करना चाहिए. संजू ने इस साल हुए टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीता, फिर पहली बार सीएसके के लिए खेले और सीजन में फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहें.

अपने इंस्टाग्राम पर रमेश ने कहा, "लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स कप्तानी के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है. साथ में सोचा जा रहा है कि क्या बदलाव की जरुरत है? टीम में शानदार खिलाड़ी संजू सैमसन को कप्तानी सौंपने पर विचार करना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "संजू सैमसन ने आईपीएल में 66 मैचों में कप्तानी की, जिसमें 33 जीते. उनका विनिंग परसेंट 50 है. उनकी कप्तानी में राजस्थान एक बार फाइनल में पहुंची और एक बार प्लेऑफ में जगह बनाई. बेशक फ्रेंचाइजी को और भी कई चीजें बदलनी होंगी, सिर्फ कप्तान बदलने से उन्हें ट्रॉफी नहीं मिलेगी लेकिन अगर कप्तान बदलना है तो संजू सैमसन के नाम पर विचार होना चाहिए."

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अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कहा, "उन्हें कप्तानी से हटाया तो बल्लेबाज के तौर पर वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे. मतलब अगर उन्हें कप्तानी से हटाया गया तो ये कोई कठोर फैसला नहीं होगा, ये उनके और फ्रेंचाइजी दोनों के लिए अच्छा रहेगा. गायकवाड़ को इससे फायदा होगा. सिर्फ उनके साथ ऐसा नहीं होगा, महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का प्रदर्शन भी कप्तानी से प्रभावित हुआ." उनका मानना है कि जो गंभीर स्वाभाव के होते हैं, उनका बल्लेबाजी करते समय कप्तानी के दबाव से अलग हो पाना मुश्किल होता है.

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