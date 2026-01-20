हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दर्शकों ने गौतम गंभीर को देख लगाए 'हाय-हाय' के नारे तो विराट कोहली ने बोले अपशब्द? वायरल वीडियो घुमा देगा सिर

दर्शकों ने गौतम गंभीर को देख लगाए 'हाय-हाय' के नारे तो विराट कोहली ने बोले अपशब्द? वायरल वीडियो घुमा देगा सिर

Gautam Gambhir: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि दर्शकों ने गौतम गंभीर को देखकर 'हाय-हाय' के नारे लगाए. इस दौरान कोहली का रिएक्शन भी दिलचस्प रहा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 20 Jan 2026 12:07 PM (IST)
Gautam Gambhir And Virat Kohli: भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज का समापन हुआ. इस सीरीज में न्यूजीलैंड ने 2-1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. पिछले साल कीवियों ने टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में 3-0 से व्हाइट वॉश किया था. फैंस ने टेस्ट सीरीज के वक्त भी टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को जिम्मेदार ठहराया था. अब एक बार फिर मेन इन ब्लू का खराब प्रदर्शन देखकर प्रशंसक हेड कोच पर गुस्सा होते दिख रहे हैं. 

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि मैदान पर मौजूद गौतम गंभीर को देखकर स्टैंड्स में मौजूद दर्शकों ने 'हाय-हाय' के नारे लगाए. बात सिर्फ गंभीर के खिलाफ नारेबाजी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें विराट कोहली का बड़ा ही दिलचस्प किरदार नजर आया.

गंभीर के खिलाफ नारेबाजी पर कोहली ने बोले अपशब्द?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नारेबाजी के बीच विराट कोहली क्राउड की तरफ मुंह करके कुछ बोलते हैं. देखने में ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे कोहली ने कुछ अपशब्द कहे हों. हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि कोहली ने क्या बोला. 

न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार जीती वनडे सीरीज 

बता दें कि यह पहला मौका था कि जब न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ भारतीय सरजमीं पर खेलते हुए वनडे सीरीज में जीत दर्ज की थी. सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत हासिल कर बढ़त बनाई थी, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड ने बाकी दोनों मैचों में जीत हासिल करते हुए सीरीज पर अपना नाम लिखवा लिया.

विराट कोहली  का चला बल्ला

सीरीज में विराट का बल्ला जमकर चला. वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदना पर रहे. कोहली ने 3 मैचों की 3 पारियों में बैटिंग करते हुए 80 की औसत से 240 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला. 

Published at : 20 Jan 2026 12:03 PM (IST)
इंडिया
धर्म
इंडिया
क्रिकेट
