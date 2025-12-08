टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 215 रन से हारी ये टीम, 17 छक्के लगाने वाला ये बल्लेबाज कौन है?

Spain vs Croatia T20I Match: इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी टी20 इंटरनेशनल में 200 से ज्यादा रन को विजयी लक्ष्य माना जाता है लेकिन इसी में एक टीम को 215 रन से हार का सामना करना पड़ा है. अब आप सोच रहे होंगे कि सामने वाली टीम ने दूसरी टीम को कितने रनों का लक्ष्य दिया होगा? वो टीम कौन-सी है, जिसने टी20 इंटरनेशनल इतनी बड़ी जीत हासिल की है? दरअसल, हम बात कर रहे हैं स्पेन और क्रोएशिया के बीच 7 दिसंबर को खेले गए एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की, जिसमें स्पेन ने क्रोएशिया को 215 रनों से हराया है.

स्पेन ने क्रोएशिया को दिया विशाल लक्ष्य

स्पेन और क्रोएशिया के बीच हुए मुकाबले में स्पेन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस मुकाबले में स्पेन ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 290 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टी20 इंटरनेशनल में किसी टीम के द्वारा बनाया गया 5वां सबसे बड़ा स्कोर है. स्पेन के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद इहसान की धमाकेदार पारी की बदौलत उनकी टीम इतना विशाल स्कोर करने में सफल हुई. वहीं, मोहम्मद इहसान की एक पारी ही क्रोएशिया की पूरी टीम पर भारी पड़ी.

इहसान की 17 छक्के की पारी पूरी टीम पर पड़ी भारी

स्पेन के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद इहसान ने क्रोएशिया के खिलाफ 253.96 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. उन्होंने 17 छक्के और 5 चौके यानी कुल 22 बाउंड्रीज लगाए, जिसकी बदौलत इहसान ने सिर्फ 63 गेंदों में ही 160 रन जड़ दिए. उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत क्रोएशिया के खिलाफ स्पेन ने बड़ा स्कोर खड़ा किया.

इस विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी क्रोएशिया की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर महज 75 रन ही बना पाई और उसे 215 रन के विशाल अंतर से मुकाबला हारी, जो कि रनों के लिहाज से क्रोएशिया को मिली अब तक की सबसे बड़ी हार है. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में किसी टीम को रनों के लिहाज से मिली ये 5वीं सबसे बड़ी हार है.