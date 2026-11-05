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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट23 साल, 234 मैच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अंतर्राष्ट्रीय करियर; 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज

23 साल, 234 मैच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अंतर्राष्ट्रीय करियर; 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अंतर्राष्ट्रीय करियर 23 साल लंबा रहा. उन्होंने अगस्त 2003 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में डेब्यू किया. इस लंबे करियर में रोनाल्डो ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 05 Nov 2026 05:55 PM (IST)
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पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया. गुरुवार (05 नवंबर) को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें संन्यास के अपने फैसले के बारे में दुनिया को बताया. इसके साथ दिग्गज रोनाल्डो का 23 साल पुराना सफर समाप्त हो गया. रोनाल्डो के नाम पर सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. 

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स ने भी रोनाल्डो के सबसे ज्यादा मैच और सबसे ज्यादा गोल का वर्ल्ड रिकॉर्ड शेयर किया है. उन्होंने पुर्तगाल के लिए कुल 234 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें उन्होंने 146 गोल दागे. रोनाल्डो ने 20 अगस्त 2003 में पुर्तगाल की सीनियर टीम के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था. 2026 में उन्होंने संन्यास लिया. लिहाजा उनका करियर 23 साल का रहा. 

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10 इंटरनेशनल हैट्रिक 

रोनाल्डो के नाम पर 10 इंटरनेशनल हैट्रिक दर्ज हैं. इसमें दो बार उन्होंने 4-4 गोल करने का भी कमाल किया है. वह लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहे. अर्जेंटीना के पूर्व खिलाड़ी लियोनल मेसी 11 हैट्रिक के साथ पहले नंबर पर हैं. 

कहां-कहां किए 146 गोल?

146 में से 124 गोल उन्होंने प्रतियोगी मुकाबलों में किए, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप, यूरोपियन चैंपियनशिप, UEFA नेशन लीग गेम और क्वालीफायर्स शामिल हैं. बाकी के 22 गोल उन्होंने फ्रेंडली इंटरनेशनल मैच में किए. 

फीफा वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा एडीशन में गोल 

2026 फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने के साथ रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा 6 एडीशन में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026 में गोल दागे. फीफा विश्व कप में उनके नाम पर कुल 11 गोल दर्ज हैं. हालांकि वह सबसे ज्यादा गोल करने की लिस्ट में बहुत नीचे हैं. फिलहाल यह रिकॉर्ड फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे के नाम पर दर्ज है, जो 22 गोल कर चुके हैं. 

यूरोपियन चैंपियनशिप में रोनाल्डो के नाम सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने यहां छह टूर्नामेंट में कुल 14 गोल किए. 2016 में रोनाल्डो ने पहली बार पुर्तगाल की कप्तानी करते हुए यूरोपियन चैंपियनशिप का खिताब जीता था. 

 

यह भी पढ़ें: 4 विकेट, 8 मेडन ओवर, फिर चमके मोहम्मद शमी; रणजी में बिखेरा जलवा

Published at : 05 Nov 2026 05:55 PM (IST)
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