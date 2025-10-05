भारत के खिलाफ पहला टेस्ट हारने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज़ ने अपने बयान से दुनिया को हैरान कर दिया है. चेज़ ने कहा कि खिलाड़ी रोजी-रोटी और नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन कैरेबियाई क्रिकेट की आर्थिक तंगी उनकी प्रगति को प्रभावित कर रही है. बता दें कि भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में पारी और 140 रनों से मात दी है. यह मैच तीसरे ही दिन खत्म हुआ.

एक समय इंटरनेशनल क्रिकेट पर राज करने वाली वेस्टइंडीज की टीम आज छोटी-छोटी टीमों से भी हार जाती है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को सिर्फ 27 रनों पर ऑलआउट कर दिया था. इसके बाद क्रिकेट वेस्टइंडीज ने एक आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें क्लाइव लॉयड और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों के साथ अन्य प्रमुख हितधारकों ने हिस्सा लिया था.

वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज़ ने कहा, "मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हां, कैरेबियाई टीम में आर्थिक तंगी जरूर है. हमें जो भी मदद मिल सकती है (अगर वे मदद लेने की योजना बना रहे हैं) मुझे उम्मीद है कि हमें मदद मिलेगी ताकि हम क्रिकेट के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकें. कैरेबियाई टीम में ट्रेनिंग सुविधाओं की व्यवस्था थोड़ी कमजोर है."

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन मैं इसे किसी बहाने या हाल में हमारे खराब प्रदर्शन को छिपाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं. मुझे अब भी लगता है कि रन बनाने, विकेट लेने का कोई रास्ता निकालने की जिम्मेदारी खिलाड़ियों की है, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं."

भारत के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहला टेस्ट में वेस्टइंडीज की टीम दोनों पारियों में 162 और 146 रन ही बना सकी, जिससे भारत दो मैच की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया. अब भारत और वेस्टइंडीज बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में खेला जाएगा.