हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्रिकेटर रोजी-रोटी कमाना चाहते हैं, लेकिन बोर्ड आर्थिक..., भारत से हार के बाद बोले वेस्टइंडीज कप्तान रोस्टन चेज

क्रिकेटर रोजी-रोटी कमाना चाहते हैं, लेकिन बोर्ड आर्थिक..., भारत से हार के बाद बोले वेस्टइंडीज कप्तान रोस्टन चेज

Roston Chase Statement: भारत से पहला टेस्ट हारने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज़ ने अपना दुख जाहिर किया. उनके बयान से पूरा विश्व क्रिकेट हैरानी में पड़ गया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 05 Oct 2025 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के खिलाफ पहला टेस्ट हारने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज़ ने अपने बयान से दुनिया को हैरान कर दिया है. चेज़ ने कहा कि खिलाड़ी रोजी-रोटी और नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन कैरेबियाई क्रिकेट की आर्थिक तंगी उनकी प्रगति को प्रभावित कर रही है. बता दें कि भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में पारी और 140 रनों से मात दी है. यह मैच तीसरे ही दिन खत्म हुआ. 

एक समय इंटरनेशनल क्रिकेट पर राज करने वाली वेस्टइंडीज की टीम आज छोटी-छोटी टीमों से भी हार जाती है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को सिर्फ 27 रनों पर ऑलआउट कर दिया था. इसके बाद क्रिकेट वेस्टइंडीज ने एक आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें क्लाइव लॉयड और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों के साथ अन्य प्रमुख हितधारकों ने हिस्सा लिया था. 

वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज़ ने कहा, "मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हां, कैरेबियाई टीम में आर्थिक तंगी जरूर है. हमें जो भी मदद मिल सकती है (अगर वे मदद लेने की योजना बना रहे हैं) मुझे उम्मीद है कि हमें मदद मिलेगी ताकि हम क्रिकेट के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकें. कैरेबियाई टीम में ट्रेनिंग सुविधाओं की व्यवस्था थोड़ी कमजोर है."

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन मैं इसे किसी बहाने या हाल में हमारे खराब प्रदर्शन को छिपाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं. मुझे अब भी लगता है कि रन बनाने, विकेट लेने का कोई रास्ता निकालने की जिम्मेदारी खिलाड़ियों की है, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं."

भारत के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहला टेस्ट में वेस्टइंडीज की टीम दोनों पारियों में 162 और 146 रन ही बना सकी, जिससे भारत दो मैच की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया. अब भारत और वेस्टइंडीज बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में खेला जाएगा.

Published at : 05 Oct 2025 05:50 PM (IST)
Tags :
Roston Chase Cricket News India Vs West Indies WEST INDIES
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
बेईमानों की टीम! पाकिस्तानी कप्तान ने सरेआम चीटिंग करके जीता टॉस; देखें कैसे दिया झांसा
बेईमानों की टीम! पाकिस्तानी कप्तान ने सरेआम चीटिंग करके जीता टॉस; देखें कैसे दिया झांसा
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
बेईमानों की टीम! पाकिस्तानी कप्तान ने सरेआम चीटिंग करके जीता टॉस; देखें कैसे दिया झांसा
बेईमानों की टीम! पाकिस्तानी कप्तान ने सरेआम चीटिंग करके जीता टॉस; देखें कैसे दिया झांसा
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
महाराष्ट्र
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर अलका लांबा बोलीं, 'सबकुछ ताक पर रखकर सिर्फ...'
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर कांग्रेस नेता अलका लांबा की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
शिक्षा
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget