हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर हुए इमोशनल, धवन-कुंबले समेत भारतीय क्रिकेटरों ने Delhi Blast पर जताया दुख, जानें क्या कहा

गौतम गंभीर हुए इमोशनल, धवन-कुंबले समेत भारतीय क्रिकेटरों ने Delhi Blast पर जताया दुख, जानें क्या कहा

Cricketers Reaction to Delhi Blast: सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाके की दुखद घटना पर भारत के कई क्रिएक्टरों ने गहरी संवेदना प्रकट की है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Nov 2025 03:50 PM (IST)
सोमवार शाम लाल किले के पास कार में हुए धमाके से क्रिकेट जगत भी स्तब्ध रह गया है. लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हो गया था, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और बताया जा रहा है कि 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. पूरी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. गौतम गंभीर सहित कई अन्य क्रिकेटरों ने इस दुखद घटना पर संवेदना प्रकट की है.

भारतीय क्रिकेटरों ने क्या कहा?

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर इस घटना पर प्रतिक्रिया देने वाले सबसे पहले क्रिकेटरों में से एक रहे. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "दिल्ली ब्लास्ट में मृत लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं. भगवान मृत लोगों के परिवारों को शक्ति दे और घायल व्यक्तियों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं."

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, "दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके में मृत लोगों की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ मेरी प्रार्थनाएं. सभी सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें."

तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने भी इस दुखद घटना पर रिएक्शन दिया. उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा, "दिल्ली में शांति और सभी को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं. हमारे शहर में एक अटूट भावना है. साथ मिलकर हम और मजबूती से उभरेंगे."

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी सभी के स्वस्थ रहने की कामना की. वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने भी मृत लोगों के परिवारों को इस दुख भरे समय में शक्ति देने की प्रार्थना की.

सोमवार शाम को हुई इस घटना के बाद अरुण जेटली स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. अरुण जेटली स्टेडियम और लाल किले की दूरी कुछ ही किलोमीटर है. मंगलवार को इस मैदान में दिल्ली बनाम जम्मू-कश्मीर रणजी ट्रॉफी मैच के चौथे दिन का खेल होने वाला था. चौथे दिन बढ़ी सुरक्षा के बीच जम्मू-कश्मीर ने दिल्ली को 7 विकेट से हरा दिया है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 11 Nov 2025 03:50 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Delhi Bomb Blast GAUTAM GAMBHIR DELHI NEWS
Embed widget