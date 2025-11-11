सोमवार शाम लाल किले के पास कार में हुए धमाके से क्रिकेट जगत भी स्तब्ध रह गया है. लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हो गया था, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और बताया जा रहा है कि 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. पूरी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. गौतम गंभीर सहित कई अन्य क्रिकेटरों ने इस दुखद घटना पर संवेदना प्रकट की है.

भारतीय क्रिकेटरों ने क्या कहा?

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर इस घटना पर प्रतिक्रिया देने वाले सबसे पहले क्रिकेटरों में से एक रहे. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "दिल्ली ब्लास्ट में मृत लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं. भगवान मृत लोगों के परिवारों को शक्ति दे और घायल व्यक्तियों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं."

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, "दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके में मृत लोगों की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ मेरी प्रार्थनाएं. सभी सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें."

तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने भी इस दुखद घटना पर रिएक्शन दिया. उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा, "दिल्ली में शांति और सभी को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं. हमारे शहर में एक अटूट भावना है. साथ मिलकर हम और मजबूती से उभरेंगे."

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी सभी के स्वस्थ रहने की कामना की. वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने भी मृत लोगों के परिवारों को इस दुख भरे समय में शक्ति देने की प्रार्थना की.

Saddened by the loss of lives due to the blast in Delhi. Praying for strength to the families of deceased and for the speedy recovery of injured. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 10, 2025

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the Delhi car blast near Red Fort. My prayers are with the victims and their families 🙏. Let’s all stay safe & alert — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 10, 2025

Praying for peace and strength for everyone in Delhi. Our city has an unbreakable spirit - together, we’ll rise stronger. — Ishant Sharma (@ImIshant) November 10, 2025

Stay Safe, Delhi.

Thoughts and prayers 🙌 — Aakash Chopra (@cricketaakash) November 10, 2025

Tragic and shocking news from Delhi. The loss of lives near the Red Fort Metro Station is heartbreaking. My thoughts and prayers are with the victims and their families during this difficult time. — Anil Kumble (@anilkumble1074) November 11, 2025

सोमवार शाम को हुई इस घटना के बाद अरुण जेटली स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. अरुण जेटली स्टेडियम और लाल किले की दूरी कुछ ही किलोमीटर है. मंगलवार को इस मैदान में दिल्ली बनाम जम्मू-कश्मीर रणजी ट्रॉफी मैच के चौथे दिन का खेल होने वाला था. चौथे दिन बढ़ी सुरक्षा के बीच जम्मू-कश्मीर ने दिल्ली को 7 विकेट से हरा दिया है.

