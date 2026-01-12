हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगी घड़ी, कीमत और खासियत जान सिर पकड़ लेंगे आप

दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगी घड़ी, कीमत और खासियत जान सिर पकड़ लेंगे आप

Cricketers Expensive Watch Price: हार्दिक पांड्या को महंगी घड़ियों का शौक है, उनके पास 20 करोड़ रुपये वाली भी घड़ी है. जानिए विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास कौन सी महंगी घड़ी है.

By : शिवम | Updated at : 12 Jan 2026 06:37 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली के पास करीब 8 घड़ियां ऐसी हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़ से अधिक है. रोहित शर्मा के पास भी महंगी घड़ियों का कलेक्शन है. हार्दिक पांड्या के बारे में सभी जानते हैं कि उन्हें काफी महंगी घड़ियों का शौक है. यहां हम 5 खिलाड़ी और उनके पास सबसे महंगी घड़ियों के बारे में बता रहे हैं.

हार्दिक पांड्या की महंगी घड़ी

हार्दिक पांड्या को पिछले साल एशिया कप के दौरान Richard Mille RM 27-04 घड़ी पहने देखा गया, जिसकी कीमत जानकार सभी हैरान रह गए थे. इस घड़ी की कीमत 20 करोड़ रुपये के करीब थी. इस घड़ी को टेनिस प्लेयर राफेल नडाल के साथ मिलकर ब्रांड ने डिजाइन किया. इस घड़ी को टीटा-कार्बन से बनाया गया है, जिसका वजन सिर्फ 30 ग्राम है. इस घड़ी के सिर्फ 50 मॉडल ही बने, जिनमें से एक हार्दिक के पास है.

रोहित शर्मा की महंगी घड़ी

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को कुछ समय पहले Patek Philippe Aquanaut Travel Time Reference 5164 घड़ी पहने देखा गया था. देखने में सिंपल सी इस घड़ी की कीमत जानकार आपके भी होश उड़ जाएंगे. इसकी कीमत करीब 63.5 लाख रुपये है. इसमें एक्सक्लूसिव ट्रैवल टाइम मैकेनिज्म है जो लोकल टाइम के हिसाब से डेट के साथ दूसरे टाइम जोन को आसानी से दिखाता है.

विराट कोहली की महंगी घड़ी

विराट कोहली दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक हैं, उनके पास महंगी घड़ियों का पूरा एक कलेक्शन है. उनके कलेक्शन में करीब 8 घड़ियां ऐसी हैं, जिसकी कीमत करोड़ो में है. इसमें सबसे महंगी घड़ी रोलेक्स डेटोना है, जिसकी कीमत 4.6 करोड़ रुपये के करीब है. यह एक स्टॉपवॉच की तरह काम करती है, जिससे 1/8 सेकंड तक की सटीकता से समय मापा जा सकता है. इसमें छोटे सेकंड, 30-मिनट और 12-घंटे के काउंटर के लिए सब-डायल होते हैं.

बेन स्टोक्स की महंगी घड़ी

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के पास Hublot Big Bang घड़ी है. इस घड़ी का लुक इसे खास बनता है. भारत में इस घड़ी की कीमत 39 लाख रुपये के करीब है.

सूर्यकुमार यादव की महंगी घड़ी

टी20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव पिछले साल प्रेस कांफ्रेंस में एक ऐसी घड़ी पहनकर आए, जो चर्चा का विषय बन गई. उनकी जेकब एंड को कंपनी की घड़ी नारंगी रंग की है. राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन की इस घड़ी के अंदर भगवान राम और हनुमान जी की तस्वीरें हैं. यह लिमिटेड एडिशन घड़ी है. स्विट्ज़रलैंड की कंपनी ने इसे बनाया, जिसकी भारत में कीमत 40 से 65 लाख रुपये है. सूर्या ने इस घड़ी को अपने लिए डिजाइन करवाया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 12 Jan 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Ben Stokes Hardik Pandya Watch VIRAT KOHLI Rohit SHarma SURYAKUMAR YADAV HARDIK PANDYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं ये मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन-किन देशों के पास?
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन देशों के पास?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU Vs अपर्णा यादव की लड़ाई में पिसेंगे आम लोग? कल ओपीडी बंद
लखनऊ: KGMU Vs अपर्णा यादव की लड़ाई में पिसेंगे आम लोग? कल ओपीडी बंद
क्रिकेट
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
विश्व
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला शामिल होने का न्योता
क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला न्योता
Advertisement

वीडियोज

Uddhav गुट के नेता Aditya Thackeray का BJP पर निशाना, 'जनता इस बार BJP को नकार देगी' | BMC Election
RCP सिंह ने दिए JDU में शामिल होने के संकेत, 'मैं Nitish Kumar से कभी अलग नहीं था' | Bihar Politics
Nitin Nabin: गुरुग्राम में BJP कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का जोरदार स्वागत | BJP | Hindi News
UP Politics: भगवान राम को लेकर SP सांसद के बयान ने मचाया बवाल ! | Virendra Singh | RAM
Rahu Ketu Interview: Pulkit Samrat,Varun Sharma ,Shalini Pandey & Y Rakhi क्या आज का Cinema सिर्फ एक Content है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं ये मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन-किन देशों के पास?
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन देशों के पास?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU Vs अपर्णा यादव की लड़ाई में पिसेंगे आम लोग? कल ओपीडी बंद
लखनऊ: KGMU Vs अपर्णा यादव की लड़ाई में पिसेंगे आम लोग? कल ओपीडी बंद
क्रिकेट
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
विश्व
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला शामिल होने का न्योता
क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला न्योता
ओटीटी
Taskaree OTT Release: इमरान हाशमी की 'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
जनरल नॉलेज
Currency Printing Cost: एक नोट छापने में कितना खर्च करती है भारत सरकार, जान लीजिए जवाब
एक नोट छापने में कितना खर्च करती है भारत सरकार, जान लीजिए जवाब
लाइफस्टाइल
Indian Baby Girl Names: नन्हीं परी के लिए खोज रहे हैं नाम? देश के पवित्र की आस्था और शक्ति से है इन 7 नामों का कनेक्शन
नन्हीं परी के लिए खोज रहे हैं नाम? देश के पवित्र की आस्था और शक्ति से है इन 7 नामों का कनेक्शन
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget