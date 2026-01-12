दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगी घड़ी, कीमत और खासियत जान सिर पकड़ लेंगे आप
Cricketers Expensive Watch Price: हार्दिक पांड्या को महंगी घड़ियों का शौक है, उनके पास 20 करोड़ रुपये वाली भी घड़ी है. जानिए विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास कौन सी महंगी घड़ी है.
विराट कोहली के पास करीब 8 घड़ियां ऐसी हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़ से अधिक है. रोहित शर्मा के पास भी महंगी घड़ियों का कलेक्शन है. हार्दिक पांड्या के बारे में सभी जानते हैं कि उन्हें काफी महंगी घड़ियों का शौक है. यहां हम 5 खिलाड़ी और उनके पास सबसे महंगी घड़ियों के बारे में बता रहे हैं.
हार्दिक पांड्या की महंगी घड़ी
हार्दिक पांड्या को पिछले साल एशिया कप के दौरान Richard Mille RM 27-04 घड़ी पहने देखा गया, जिसकी कीमत जानकार सभी हैरान रह गए थे. इस घड़ी की कीमत 20 करोड़ रुपये के करीब थी. इस घड़ी को टेनिस प्लेयर राफेल नडाल के साथ मिलकर ब्रांड ने डिजाइन किया. इस घड़ी को टीटा-कार्बन से बनाया गया है, जिसका वजन सिर्फ 30 ग्राम है. इस घड़ी के सिर्फ 50 मॉडल ही बने, जिनमें से एक हार्दिक के पास है.
रोहित शर्मा की महंगी घड़ी
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को कुछ समय पहले Patek Philippe Aquanaut Travel Time Reference 5164 घड़ी पहने देखा गया था. देखने में सिंपल सी इस घड़ी की कीमत जानकार आपके भी होश उड़ जाएंगे. इसकी कीमत करीब 63.5 लाख रुपये है. इसमें एक्सक्लूसिव ट्रैवल टाइम मैकेनिज्म है जो लोकल टाइम के हिसाब से डेट के साथ दूसरे टाइम जोन को आसानी से दिखाता है.
विराट कोहली की महंगी घड़ी
विराट कोहली दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक हैं, उनके पास महंगी घड़ियों का पूरा एक कलेक्शन है. उनके कलेक्शन में करीब 8 घड़ियां ऐसी हैं, जिसकी कीमत करोड़ो में है. इसमें सबसे महंगी घड़ी रोलेक्स डेटोना है, जिसकी कीमत 4.6 करोड़ रुपये के करीब है. यह एक स्टॉपवॉच की तरह काम करती है, जिससे 1/8 सेकंड तक की सटीकता से समय मापा जा सकता है. इसमें छोटे सेकंड, 30-मिनट और 12-घंटे के काउंटर के लिए सब-डायल होते हैं.
बेन स्टोक्स की महंगी घड़ी
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के पास Hublot Big Bang घड़ी है. इस घड़ी का लुक इसे खास बनता है. भारत में इस घड़ी की कीमत 39 लाख रुपये के करीब है.
सूर्यकुमार यादव की महंगी घड़ी
टी20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव पिछले साल प्रेस कांफ्रेंस में एक ऐसी घड़ी पहनकर आए, जो चर्चा का विषय बन गई. उनकी जेकब एंड को कंपनी की घड़ी नारंगी रंग की है. राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन की इस घड़ी के अंदर भगवान राम और हनुमान जी की तस्वीरें हैं. यह लिमिटेड एडिशन घड़ी है. स्विट्ज़रलैंड की कंपनी ने इसे बनाया, जिसकी भारत में कीमत 40 से 65 लाख रुपये है. सूर्या ने इस घड़ी को अपने लिए डिजाइन करवाया.
