हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसचिन-धोनी से सूर्या-बुमराह-अय्यर तक, क्रिकेटरों ने इस तरह मनाई दिवाली; विराट ने दिया स्पेशल मैसेज

Indian Cricketers Celebrating Diwali 2025: देशभर में बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है. भारतीय क्रिकेटरों ने भी प्रकाश के इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया. यहां देखें तस्वीरें.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 20 Oct 2025 10:40 PM (IST)
देशभर में बड़ी धूमधाम से प्रकाश का त्योहार दिवाली मनाई जा रही है. भारतीय क्रिकेटरों ने खास अंदाज में दिवाली मनाई. दीपावली के मौके पर क्रिकेट दिग्गजों ने अपने फैंस को भी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. इसमें आईसीसी चेयरमैन जय शाह समेत कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया से विराट कोहली ने दिवाली के मौके पर खास मैसेज दिया.

भारत की वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने लिखा, "सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! आप सभी का जीवन प्रकाश, प्रेम और अनंत आनंद से भरा रहे."

भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लिखा, "रोशनी, खुशी और ढेर सारी सकारात्मकता. आप सभी को जगमगाती दीपावली की शुभकामनाएं!"

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा, "सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! इस पावन पर्व के प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो जाए!"

दीपावली के मौके पर सचिन तेंदुलकर समेत तमाम मशहूर क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को शुभकामनाएं दी हैं. मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, "आपको खुशहाल और सुरक्षित दीपावली की शुभकामनाएं. आनंद लें और अपना ख्याल रखें."

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने 'एक्स' पर लिखा, "यह दीपावली आपके जीवन को शांति, समृद्धि और अनंत खुशियों से भर दे. सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं."

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह ने कहा, "आपको और आपके परिवार को शानदार और खुशहाल दीपावली की शुभकामनाएं! रोशनी का यह त्योहार आपके और आपके प्रियजनों के लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आए. सुरक्षित और आनंदमय दिवाली मनाएं."

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "जैसे रोशनी हर घर को जगमगाए, वैसे ही हर मन में शांति और आनंद का वास हो. सभी को दीपावली की शुभकामनाएं!"

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, "दीपावली का दिव्य प्रकाश आपके जीवन को शांति, समृद्धि और आनंद से आलोकित करे। आप सभी को उज्ज्वल और सुंदर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!"

 

 

Published at : 20 Oct 2025 10:40 PM (IST)
Sachin Tendulkar Diwali Virat Kohli MS DHONI JASPRIT BUMRAH Diwali 2025 Cricketers Diwali Celebration
Embed widget