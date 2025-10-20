सचिन-धोनी से सूर्या-बुमराह-अय्यर तक, क्रिकेटरों ने इस तरह मनाई दिवाली; विराट ने दिया स्पेशल मैसेज
Indian Cricketers Celebrating Diwali 2025: देशभर में बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है. भारतीय क्रिकेटरों ने भी प्रकाश के इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया. यहां देखें तस्वीरें.
देशभर में बड़ी धूमधाम से प्रकाश का त्योहार दिवाली मनाई जा रही है. भारतीय क्रिकेटरों ने खास अंदाज में दिवाली मनाई. दीपावली के मौके पर क्रिकेट दिग्गजों ने अपने फैंस को भी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. इसमें आईसीसी चेयरमैन जय शाह समेत कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया से विराट कोहली ने दिवाली के मौके पर खास मैसेज दिया.
VIRAT KOHLI WISHING HAPPY DIWALI TO ALL...!!! 🪔❤️ pic.twitter.com/94rgcC8kIX— Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2025
From our home to yours, wishing you all the warmth, laughter, and light of Diwali. 🪔✨— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 20, 2025
आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/hb9nKGhY7A
भारत की वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने लिखा, "सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! आप सभी का जीवन प्रकाश, प्रेम और अनंत आनंद से भरा रहे."
भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लिखा, "रोशनी, खुशी और ढेर सारी सकारात्मकता. आप सभी को जगमगाती दीपावली की शुभकामनाएं!"
Jasprit Bumrah celebrating Diwali with his family. ❤️ pic.twitter.com/LZfdJj1GZe— Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2025
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा, "सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! इस पावन पर्व के प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो जाए!"
दीपावली के मौके पर सचिन तेंदुलकर समेत तमाम मशहूर क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को शुभकामनाएं दी हैं. मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, "आपको खुशहाल और सुरक्षित दीपावली की शुभकामनाएं. आनंद लें और अपना ख्याल रखें."
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने 'एक्स' पर लिखा, "यह दीपावली आपके जीवन को शांति, समृद्धि और अनंत खुशियों से भर दे. सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं."
ICC SPECIAL POSTER FOR DIWALI. ❤️🪔 pic.twitter.com/8cgZqK3THO— Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2025
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह ने कहा, "आपको और आपके परिवार को शानदार और खुशहाल दीपावली की शुभकामनाएं! रोशनी का यह त्योहार आपके और आपके प्रियजनों के लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आए. सुरक्षित और आनंदमय दिवाली मनाएं."
Wishing you and your family a sparkling and happy Diwali! May the festival of lights bring joy and prosperity to you and your loved ones. Have a safe and fun-filled Diwali🪔 pic.twitter.com/n7KPVvBP9X— Jay Shah (@JayShah) October 20, 2025
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "जैसे रोशनी हर घर को जगमगाए, वैसे ही हर मन में शांति और आनंद का वास हो. सभी को दीपावली की शुभकामनाएं!"
पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, "दीपावली का दिव्य प्रकाश आपके जीवन को शांति, समृद्धि और आनंद से आलोकित करे। आप सभी को उज्ज्वल और सुंदर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!"
Shikhar Dhawan celebrating Diwali 🪔 pic.twitter.com/UWOAe3gtTB— Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2025
MS Dhoni & his family celebrating Diwali 🪔 ❤️ pic.twitter.com/T4XG740qe2— Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2025
MS Dhoni during the Diwali Celebration. 😍 pic.twitter.com/pXwXdMFrPa— Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2025
स्वयं भगवान के अवतार होने पर भी प्रभु श्रीराम ने एक संघर्षपूर्ण जीवन का चयन किया।— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) October 20, 2025
14 वर्ष का वनवास, भीषण युद्ध, प्रियजनों से विरह झेलते हुए भी वे कभी उस मार्ग से पृथक नहीं हुए जो सिद्धांत, न्याय एवं परोपकार पर आधारित था।
दीपावली पर ये दीपक कदाचित श्रीराम के ही छोटे प्रारूप हैं… pic.twitter.com/kuYnLSopQk
A SPECIAL DIWALI CELEBRATION AT EKANA STADIUM BY LSG FAMILY. 🪔❤️— Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2025
- Lucknow Super Giants lit up whole stadium and invited childrens for celebrating the special day. 👏 pic.twitter.com/B0wNCBRTjV
