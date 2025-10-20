14 साल के वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट जगत में अपनी खास पहचान बना चुके हैं. बिहार से आने वाले 14 वर्षीय इस क्रिकेटर ने 2025 में आईपीएल डेब्यू किया, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा. इसके बाद उन्होंने अंडर-19 टीम के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया. फिर उन्हें रणजी ट्रॉफी में बिहार टीम का उपकप्तान बनाया गया, अब वह बिहार चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उन्होंने लोगों से भी खास अपील की.

चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले लोगों, खासकर युवाओं को जागरूक करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को चुनाव आयोग ने 'फ्यूचर वोटर आइकॉन' बनाया है. इसको लेकर चुनाव आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से सूर्यवंशी का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे. 6 नवंबर को पहले चरण के बाद 11 नवंबर को दूसरा चरण होगा. वोटों की अहमियत लोगों को बताने के लिए और उन्हें वोट के लिए जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग किसी महशूर हस्ती को आइकॉन बनाता है, इस वजह से युवाओं को जागरूक करने के लिए वैभव सूर्यवंशी को ये जिम्मेदारी मिली है.

🏏 Just like Vaibhav Suryavanshi hits sixes for the nation - this season, #Bihar’s voters will hit their winning shot by voting!



वैभव ने बिहार के लोगों से वोट करने की अपील करते हुए कहा, "आप सभी को प्रणाम करता हूं, मैं जब भी मैदान पर उतरता हूं तो मेरा काम है अच्छा खेलना और अपनी टीम को जितना. वैसे ही लोकतंत्र के मैदान में आपका महत्वपूर्ण काम है वोट करना, इसलिए आप जागरूक नागिरक बनिए. विधानसभा चुनाव में मतदान कीजिए."