नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, यूं दी अंतिम श्रद्धांजलि

क्रिकेट जगत दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के आकस्मिक निधन से शोक में डूब गया है. महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनके बेहद प्रतिभाशाली अभिनय को याद किया. सचिन ने कहा कि पाटेकर जमीन से जुड़े व्यक्ति थे. बताते चलें कि नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हुआ है, जिन्होंने गोवा के मणिपाल अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली.

सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर शोक प्रकट करते हुए लिखा - मुझे नाना पाटेकर एक बहुत सीधे-सादे और जमीन से जुड़े व्यक्ति के तौर पर याद हैं. उनके काम में भी वही ईमानदारी झलकती थी. चाहे मराठी हो या हिन्दी, उन्होंने जो भी किरदार निभाया उसमें जान फूंक दी थी. उनके निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति.

I remember Nana Patekar as a very straightforward and grounded person. His work had that same honesty to it. Whether it was in Marathi or Hindi, he always brought something very real to the characters he played. Very sad to hear about his passing. My condolences to his family and loved ones. Om Shanti. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 8, 2026

कैसे हुई नाना पाटेकर की मौत?

नाना पाटेकर अपने गोवा स्थित घर में भतीजे प्रसाद पाटेकर के साथ थे. पिछली रात से उन्हें सिर में दर्द की समस्या हो रही थी. जब उन्हें बेहोशी की हालत में पाया गया तो तुरंत अस्पताल ले जाया गया. उन्हें मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. अस्पताल में डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की, उन्हें सीपीआर दिया गया लेकिन सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

अन्य क्रिकेटरों ने भी दी श्रद्धांजलि

सचिन तेंदुलकर के अलावा अन्य क्रिकेटरों ने भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक प्रकट किया है. शिखर धवन ने कहा कि आज आज भारतीय सिनेमा ने एक हीरा खो दिया. धवन ने दिग्गज अभिनेता को याद करते हुए कहा कि उनका काम आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा. वहीं अजिंक्य रहाणे ने कहा कि नाना पाटेकर का काम ने अपने काम के बलबूते कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है.

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