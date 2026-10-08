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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटनाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, यूं दी अंतिम श्रद्धांजलि

नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, यूं दी अंतिम श्रद्धांजलि

Cricketers Reaction Nana Patekar Death: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शोक प्रकट किया. उन्होंने पाटेकर के काम को प्रेरणादायक बताया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 12:41 PM (IST)
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क्रिकेट जगत दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के आकस्मिक निधन से शोक में डूब गया है. महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनके बेहद प्रतिभाशाली अभिनय को याद किया. सचिन ने कहा कि पाटेकर जमीन से जुड़े व्यक्ति थे. बताते चलें कि नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हुआ है, जिन्होंने गोवा के मणिपाल अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली.

सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर शोक प्रकट करते हुए लिखा - मुझे नाना पाटेकर एक बहुत सीधे-सादे और जमीन से जुड़े व्यक्ति के तौर पर याद हैं. उनके काम में भी वही ईमानदारी झलकती थी. चाहे मराठी हो या हिन्दी, उन्होंने जो भी किरदार निभाया उसमें जान फूंक दी थी. उनके निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति.

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कैसे हुई नाना पाटेकर की मौत?

नाना पाटेकर अपने गोवा स्थित घर में भतीजे प्रसाद पाटेकर के साथ थे. पिछली रात से उन्हें सिर में दर्द की समस्या हो रही थी. जब उन्हें बेहोशी की हालत में पाया गया तो तुरंत अस्पताल ले जाया गया. उन्हें मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. अस्पताल में डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की, उन्हें सीपीआर दिया गया लेकिन सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

अन्य क्रिकेटरों ने भी दी श्रद्धांजलि

सचिन तेंदुलकर के अलावा अन्य क्रिकेटरों ने भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक प्रकट किया है. शिखर धवन ने कहा कि आज आज भारतीय सिनेमा ने एक हीरा खो दिया. धवन ने दिग्गज अभिनेता को याद करते हुए कहा कि उनका काम आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा. वहीं अजिंक्य रहाणे ने कहा कि नाना पाटेकर का काम ने अपने काम के बलबूते कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है. 

यह भी पढ़ें:

नाना पाटेकर के निधन से शोक में डूबा खेल जगत, धवन-रहाणे ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 08 Oct 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar नाना पाटेकर Nana Patekar Death
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