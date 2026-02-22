हार्दिक पांड्या ने Ex-Wife और बेटे को गिफ्ट में दी लग्जरी कार, कीमत जानकार उड़ जाएंगे आपके होश

हार्दिक पांड्या ने अपनी एक्स-वाइफ नताशा स्टेनकोविक और बेटे अगस्त्य पांड्या को 4 करोड़ रुपये की कार गिफ्ट की है. इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. बता दें कि 2020 में हार्दिक ने नताशा से शादी की थी. नताशा ने बेटे (अगस्त्य) को जन्म दिया. हालांकि 2024 में दोनों अलग हो गए, जिसके बाद पांड्या माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं.

हार्दिक पांड्या अभी टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेल रहे हैं. माहिका शर्मा इस दौरान हार्दिक के साथ ही है. रिपोर्ट के अनुसार पांड्या ने टीम होटल में ही माहिका का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया था, जिसके कई फोटो वीडियो आए थे. इस बीच पांड्या की एक्स-वाइफ नताशा और उनके बेटे अगस्त्य के कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसमें वह एक लग्जरी कार की डिलीवरी लेते हुए दिख रहे हैं.

हार्दिक ने बेटे को गिफ्ट की 4 करोड़ की कार

दरअसल कार रिसीव करते समय के फोटो और वीडियो में पीछे एक बैनर नजर आया, जिसमें लिखा है कि पापा की तरफ से अगस्त्य को गिफ्ट. हार्दिक ने बेटे को लैंड रोवर डिफेंडर तोहफे में दी, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये के करीब है.

Hardik Pandya gifted a 4 crore worth Black Defender to his son and ex-wife.



Hardik Pandya is truly a gentleman, taking care of his ex-wife Even after the divorce. ❤️ pic.twitter.com/C1G46nrH2S — Instinct (@Clutchxgod33) February 22, 2026

Hardik Pandya gifted a Defender to “Agastya” ❤️

PAPA TO AGASTYA pic.twitter.com/SR4LU2ma0R — 🇮🇳HARDIK🥋 (@Kunfupandya33) February 22, 2026

हार्दिक पांड्या अभी माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं, जिनके नाम के पहले अक्षर का उन्होंने हाल ही में एक टैटू भी बनवाया है. हार्दिक ने उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया था.

हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप में गेंद से महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं, वह पॉवरप्ले में भी गेंदबाजी कर रहे हैं. उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 52 रनों की शानदार पारी खेली थी, वह अभी तक टूर्नामेंट में 5 विकेट ले चुके हैं. आज भारत का सुपर-8 राउंड में दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.