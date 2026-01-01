जम्मू-कश्मीर चैंपियंस लीग में बुधवार को हुए एक मैच में विवाद खड़ा हो गया. इस लीग में खेल रहे स्थानीय क्रिकेटर फुरकान भट्ट जब बल्लेबाजी करने उतरे तो सभी की नजरें उनके हेलमेट पर गई. दरअसल हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडे का स्टिकर था. इसके बाद पुलिस ने क्रिकेटर को पूछताछ के लिए बुलाया.

केंद्रशासित प्रदेश में जम्मू में क्रिकेट लीग का आयोजन हो रहा है. इस लीग में बुधवार को क्रिकेटर फुरकान भट्ट अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाकर बल्लेबाजी करने उतरे. वीडियो वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आ गई. फिलिस्तीन के झंडे को लगाकर खेलने वाले खिलाड़ी को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया.

जानिए पूरा मामला

ये घटना जम्मू-कश्मीर चैंपियंस लीग में बुधवार को हुए जम्मू-कश्मीर 11 किंग्स बनाम जम्मू ट्रेलब्लेजर्स मैच के दौरान हुई. मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. आमतौर पर क्रिकेट का वीडियो या तो कोई शॉट, कैच या शानदार गेंदबाजी के कारण वायरल होता है. कई बार खिलाडियों की अनबन, लडाई या बहसबाजी भी वीडियो वायरल होने के कारण होते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था.

क्रिकेटर फुरकान भट्ट के हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा देखकर फैंस चौंक गए, इसी कारण से मैच का एक क्लिप तेजी से वायरल होने लगा. इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया.

रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुलिस अब इस लीग पर नजर बनाए हुए है. विवादों में आए क्रिकेटर फुरकान भट्ट को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया. खबर है कि लीग के ऑर्गनाइजर्स को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया. रिपोर्ट के अनुसार पुलिस तथ्यों की जांच कर रही है.

पाकिस्तानी क्रिकेटर पर लग चुका है जुर्माना

कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के बल्लेबाज आजम खान ने भी किया था, उन्होंने नेशनल टी20 टूर्नामेंट में कराची व्हाइट्स के खिलाफ हुए मैच के दौरान अपने बैट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाया था. मैच रेफरी ने आजम को चेतावनी भी दी थी, क्योंकि ये आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन था. आजम ने बात नहीं मानी तो उनपर जुर्माना भी लगा था.