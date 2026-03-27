IPL से पहले Free Pass का घोटाला बेनकाब, मुंबई से गिरफ्तार पूर्व क्रिकेटर; जानिए पूरा मामला

IPL 2026 का आगाज शनिवार, 28 मार्च को RCB बनाम SRH मैच के साथ होने जा रहा है. ये मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. विराट कोहली काफी समय बाद क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे, जिसके कारण इस मैच की टिकट ऑनलाइन होने के कुछ समय में ही बिक गई. इस बीच टिकट ब्लैक करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये मामला आईपीएल से नहीं बल्कि टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है.

टिकेटों की कालाबाजारी का मामला टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ा है. मुंबई पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है. इस साल भारत और श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत चैंपियन बना. इस टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की भिड़ंत हुई थी. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 मार्च को खेले गए इस मैच की टिकट ब्लैक करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक कोच और एक पूर्व क्रिकेटर को गिरफ्तार किया है.

पूर्व क्रिकेटर हुआ गिरफ्तार!

रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने 26 वर्षीय बलवंत सिंह सोधा को गिरफ्तार किया है, जो पूर्व में मुंबई की अंडर-19 टीम के लिए खेल चुका है. रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया कि बलवंत सिंह इस नेटवर्क में महत्वपूर्ण रोल निभाता था और टिकट उपलब्ध वही करवाता था. वह बाद में अपने साथियों को टिकट ऊंची कीमतों पर उपलब्ध कराता था.

रिपोर्ट के अनुसार सेमीफाइनल मैच का टिकट 25 से 35 हजार रुपये में बेचा गया. अभी तक कुल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक कॉलेज का स्पोर्ट्स टीचर, एक नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है.

मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े लोगों या मेहमानों को दिए जाने वाले पास हो सकते हैं, जिन्हें हासिल कर आरोपियों ने बेचने शुरू कर दिए. कुछ टिकट्स सीधे लोगों को तो कुछ ऑनलाइन बेचे गए.