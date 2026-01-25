हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अचानक T20 वर्ल्ड कप में जगह मिलने पर आया स्कॉटलैंड का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा

अचानक T20 वर्ल्ड कप में जगह मिलने पर आया स्कॉटलैंड का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा

T20 World Cup 2026: आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी में स्कॉटलैंड को शामिल किया है. बीसीबी द्वारा अपनी टीम भारत नहीं भेजने के फैसले के बाद आईसीसी को ये कदम उठाना पड़ा.

By : शिवम | Updated at : 25 Jan 2026 03:14 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह मिलने पर स्कॉटलैंड का पहला रिएक्शन आया है. क्रिकेट स्कॉटलैंड की चीफ एग्जीक्यूटिव लिंडब्लेड (Trudy Lindblade) ने आईसीसी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम यह भी मानते हैं कि यह मौका मुश्किल और अनोखी परिस्थितियों के कारण मिला है. बता दें कि आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में जगह दी है, क्योंकि बीसीबी ने अचानक अपने मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की थी. आईसीसी ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन बीसीबी अपनी बात पर अड़ा रहा.

लिंडब्लेड ने कहा, "आज सुबह मुझे आईसीसी से एक पत्र मिला जिसमें पूछा गया था कि क्या हमारी पुरुष टीम भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगी, और हमने इसे स्वीकार कर लिया है. हम इस इनविटेशन के लिए आईसीसी के आभारी हैं. यह स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों के लिए लाखों समर्थकों के सामने ग्लोबल स्टेज पर मुकाबला करने का एक रोमांचक मौका है. हम यह भी मानते हैं कि यह मौका मुश्किल और अनोखी परिस्थितियों के कारण मिला है."

क्रिकेट स्कॉटलैंड की चीफ एग्जीक्यूटिव ने आगे कहा, "हमारी टीम आने वाले दौरे की तैयारी में कुछ हफ्तों से अभ्यास कर रही थी. अब टीम जल्द ही भारत पहुंचने की तैयारी कर रही है ताकि खिलाड़ी भारत की परिस्थितियों में ढल सके, खेलने के लिए तैयार हो सके और टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा योगदान दे सके.”

क्रिकेट स्कॉटलैंड चेयर ने ICC को किया धन्यवाद

क्रिकेट स्कॉटलैंड के चेयर विल्फ वॉल्श (Wilf Walsh) ने कहा, "आईसीसी अध्यक्ष जय शाह के इस फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें कन्फर्म किया गया कि स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का इनविटेशन मिलेगा. मुझे अपनी टीम की ओर से इसे स्वीकार करते हुए खुशी हुई, जो जाने के लिए तैयार है. हम इस मौके के लिए आईसीसी को धन्यवाद देते हैं और आने वाले हफ्तों में भारत में दुनिया की कुछ बेहतरीन टीमों के साथ मुकाबला करने के लिए उत्सुक हैं."

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 25 Jan 2026 03:14 PM (IST)
ICC Scotland Cricket Team T20 World Cup 2026 T20 World Cup BANGLADESH
