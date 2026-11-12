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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचीन में क्रिकेट की गूंज, फ्रेंचाइजी आधारित WCC लीग से शुरुआत; अगले साल पहला संस्करण

चीन में क्रिकेट की गूंज, फ्रेंचाइजी आधारित WCC लीग से शुरुआत; अगले साल पहला संस्करण

Cricket In China: चीन में पहली बार क्रिकेट गूंज सुनाई दे रही है. विश्वस्तरीय क्रिकेट के लिए चीन पूरी तरह से तैयार दिख रहा है. अगले साल मई में फ्रेंचाइजी आधारित WCC लीग की शुरुआत होगी.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 12 Nov 2026 12:33 PM (IST)
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चीन में क्रिकेट को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ी पहल होने जा रही है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट (WCC), डोंग्यूहुई स्पोर्ट्स (Dongyuehui Sports) के साथ मिलकर चीन में पहली बार आठ टीमों वाली फ्रेंचाइजी आधारित लीजेंड्स टी20 लीग शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का पहला संस्करण मई 2027 में आयोजित किए जाने की योजना है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के कई दिग्गज पूर्व खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

चीन में क्रिकेट के विस्तार की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा क्रिकेट के लिए नए बाजारों और संभावनाओं की पहचान करने के बीच इस पहल का महत्व और बढ़ जाता है. लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी भी इस दिशा में नई संभावनाएं पैदा कर रही है. ऐसे में यह लीग चीन में क्रिकेट के विकास को गति देने और खेल को नए दर्शकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकती है.

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इस महत्वाकांक्षी पहल की नींव अक्टूबर 2026 में WCC और डोंग्यूहुई स्पोर्ट्स के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के साथ रखी गई थी. डोंग्यूहुई स्पोर्ट्स, जियांग्सू प्रांत के ताइचांग स्थित शाक्सी टाउन क्रिकेट सेंटर का संचालन करता है. इस समझौते पर WCC के चेयरमैन प्रवीण शर्मा और डोंग्यूहुई स्पोर्ट्स के चेयरमैन योंगहुई टोंग ने हस्ताक्षर किए थे.

यह पहल केवल एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्रिकेट को नए बाजारों और दर्शकों तक पहुंचाकर एक वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम करना है.

WCC के चेयरमैन प्रवीण शर्मा ने कहा, “क्रिकेट में विभिन्न संस्कृतियों और सीमाओं के पार लोगों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता है और चीन इस खेल के भविष्य के विकास के लिए सबसे रोमांचक संभावनाओं वाले बाजारों में से एक है. हम स्थानीय प्रशासन का सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत हैं. डोंग्यूहुई स्पोर्ट्स के साथ हमारी साझेदारी का उद्देश्य विश्वस्तरीय क्रिकेट अनुभव प्रदान करना और ऐसा मंच तैयार करना है, जो खिलाड़ियों तथा प्रशंसकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सके. यह समझौता हमारी इस परिकल्पना को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.”

WCC के संस्थापक अमनदीप सिंह ने कहा, “WCC को चीन ले जाना शुरुआत से ही हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है. आज हुआ यह समझौता हमें उस लक्ष्य के और करीब ले आया है. हम प्रशंसकों को क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों को मैदान पर खेलते देखने का अवसर देना चाहते हैं और साथ ही नए दर्शकों को इस खेल के रोमांच से परिचित कराना चाहते हैं. हम ताइचांग में अपने साझेदारों के साथ मिलकर इस लीग के पहले संस्करण को यादगार बनाने के लिए उत्साहित हैं.”

WCC का संचालन उन प्रमोटर्स द्वारा किया जा रहा है, जो वर्ल्ड टेनिस लीग (WTL), स्टार्स गोल्फ लीग (SGL) और वर्ल्ड पैडल लीग (WPL) के भी मालिक हैं. इन आयोजनों के माध्यम से उन्हें अंतरराष्ट्रीय फ्रेंचाइजी आधारित खेल प्रतियोगिताओं के विकास और संचालन का व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ है.

वहीं, डोंग्यूहुई स्पोर्ट्स की स्थानीय विशेषज्ञता और उपलब्ध खेल सुविधाओं के साथ यह साझेदारी चीन के बढ़ते खेल बाजार तक विश्वस्तरीय क्रिकेट पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती है. इससे न केवल क्रिकेट के प्रति दर्शकों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि खेल में भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

डोंग्यूहुई स्पोर्ट्स के चेयरमैन योंगहुई टोंग ने कहा, “हमारा विजन चीन को बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना और शाक्सी टाउन क्रिकेट सेंटर को देश में क्रिकेट के अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित करना है. WCC के साथ साझेदारी हमें विश्व क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों को चीनी प्रशंसकों के सामने लाने, खेल में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और चीन में क्रिकेट के विकास के लिए एक स्थायी विरासत तैयार करने का अवसर देती है.”

चीन के उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए भी यह लीग सीखने और अपने खेल को बेहतर बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान कर सकती है. उन्हें उन खिलाड़ियों के साथ खेलने और उनसे सीखने का मौका मिलेगा, जिन्होंने ICC क्रिकेट विश्व कप सहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सर्वोच्च स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खेल चुके इन दिग्गज खिलाड़ियों में से कई के लिए WCC लीजेंड्स लीग चीन में खेलने का पहला अनुभव होगा.

फ्रेंचाइजी आधारित इस प्रतियोगिता के जरिए निजी निवेशकों और निवेश फंड्स के लिए भी चीन में क्रिकेट के विस्तार से जुड़ने के नए अवसर खुलेंगे. फ्रेंचाइजी स्वामित्व, रणनीतिक साझेदारी और व्यावसायिक निवेश के माध्यम से वे दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक में क्रिकेट की बढ़ती संभावनाओं का हिस्सा बन सकेंगे.

जो पहल कभी एक महत्वाकांक्षी परिकल्पना नजर आती थी, वह अब हकीकत का रूप लेती दिख रही है. WCC और डोंग्यूहुई स्पोर्ट्स की यह साझेदारी चीन में क्रिकेट के एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है और इस खेल को वास्तव में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है.

 

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About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 12 Nov 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
CHINA CRICKET WCC Legends Cricket League 2027
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