क्रिकेट के मैदान पर चौके-छक्कों की बारिश होना कोई नई बात नहीं. अक्सर फैंस अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को गले लगाने मात्र के लिए सिक्योरिटी लांघ कर मैदान में घुस आते हैं. मगर कई बार ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती रहती हैं, जिन्हें देख हर कोई हंस-हंस कर लोटपोट हो जाए. आयरलैंड से ये एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है.

यह घटना आयरलैंड में खेले गए एक डोमेस्टिक क्रिकेट मैच की है, जिसमें कुत्ता गेंद को अपने मुंह में दबाकर दौड़ पड़ा. इसी बीच कमेंटेटर्स ने भी जमकर ठहाके लगाए. यहां तक कि एक फील्डर ने डॉग को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी, जिससे गेंद वापस पाई जा सके.

कुत्ते की वजह से मचा बवाल

दरअसल आयरलैंड में एक डोमेस्टिक महिला क्रिकेट मैच खेल जा रहा था. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे फील्डर ने गेंद विकेटकीपर की तरफ थ्रो की. विकेटकीपर बल्लेबाज को रनआउट करने से चूक गया था. इसी बीच एक कुत्ता गेंद को लेकर मैदान में इधर-उधर दौड़ने लगा. अंत में बल्लेबाजी टीम की एक खिलाड़ी ने बैठकर कुत्ते को रोक और सहलाया. वहीं एक लड़का आकार डॉग को मैदान से बाहर ले गया. यह पूरा दृश्य किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं था.

फैंस ने लिए मजे

सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस ने इस वीडियो पर खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. एक व्यक्ति ने लिखा कि कुत्ता भी क्रिकेट खेलना चाहता है, एक अन्य व्यक्ति ने लिखा कि इस घटना से खिलाड़ियों को भी खिलखिलाने का मौका मिल गया. कुछ यूजर्स हैरान भी दिखे कि आखिर कुत्ता मैदान के भीतर कैसे घुस आया.

