हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsha Bhosle Death: सुरों की सरताज आशा भोसले के निधन से खेल जगत भी इमोशनल, जानें क्या बोले क्रिकेट के दिग्गज?

Cricketers Reaction Asha Bhosle Death: बॉलीवुड गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल को निधन हो गया. युवराज सिंह से लेकर हरभजन सिंह और गौतम गंभीर ने भी इस दुखद खबर पर शोक प्रकट किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Apr 2026 03:20 PM (IST)
Cricket Fraternity Reacts Asha Bhosle Death: सुरों की सरताज, महान गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल को निधन हो गया. 92 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हुआ. उनके निधन से पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर छा गई है और फिल्म से लेकर खेल और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं. आशा भोसले के निधन पर क्रिकेट जगत ने भी संवेदना प्रकट की है और युवराज सिंह ने कहा कि जिनके गाने सुनकर वे बड़े हुए थे, जीवन का वह हिस्सा आज शांत हो गया.

खेल जगत हुआ इमोशनल

2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे आशा भोसले जी के गाने सुनकर बड़े हुए थे, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे बचपन का एक हिस्सा शांत पड़ गया है. युवराज ने दिग्गज गायिका की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

वहीं दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने कहा कि आशा भोसले जी की मधुर आवाज ने की पीढ़ियों का दिल जीता है. हरभजन ने लिखा कि चाहे आशा भोसले आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी लीगेसी लोगों के दिलों में हमेशा अमर रहेगी.

यूसुफ पठान ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की और दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा कि मन्ना डे, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार वाली पीढ़ी का आखिरी हिस्सा भी आज हमने खो दिया. वहीं अनिल कुंबले ने कहा कि आशा जी की सुरीली आवाज सदा के लिए अमर रहेगी.

BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा कि भारतीय संगीत जगत की अमूल्य धरोहर आशा भोसले जी के निधन की खबर सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ. शुक्ला ने कहा कि आशा जी कि मधुर आवाज सदा अमर रहेगी और साथ ही उन्होंने महान गायिका के परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी शोक प्रकट किया.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
