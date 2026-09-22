IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक दिन में 2 रिटायरमेंट, पहले इंग्लैंड फिर दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने लिया संन्यास

एक दिन में 2 रिटायरमेंट, पहले इंग्लैंड फिर दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने लिया संन्यास

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज कॉलिन इंग्राम ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है. इंग्राम मौजूदा सीजन के बाद क्रिकेट को अलविदा कहेंगे और कोचिंग में नई पारी शुरू करेंगे.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 22 Sep 2026 08:14 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट में एक ही दिन दो बड़े नामों के संन्यास की खबर सामने आई है. पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का ऐलान किया, तो कुछ ही समय बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज कॉलिन इंग्राम ने भी पेशेवर क्रिकेट से विदाई लेने का फैसला कर लिया. इंग्राम का लंबा करियर और घरेलू क्रिकेट में उनका योगदान इस खबर को खास बनाता है.

41 साल के कॉलिन इंग्राम ने करीब 20 साल से ज्यादा समय तक क्रिकेट खेलने के बाद अब संन्यास लेने का फैसला किया है. लेकिन, वो मौजूदा सीजन के अंत तक ग्लैमरगन के लिए खेलते रहेंगे. इंग्राम ने 2015 में ग्लैमरगन से जुड़ने के बाद टीम के साथ 11 सीजन बिताए हैं और अब इसके बाद वो कोचिंग में नई पारी शुरू करेंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
जो रूट ने 23 हजार इंटरनेशनल रनों के साथ रचा इतिहास, टूट गया सचिन का रिकॉर्ड
जो रूट ने 23 हजार इंटरनेशनल रनों के साथ रचा इतिहास, टूट गया सचिन का रिकॉर्ड
क्रिकेट
गजब! सिर्फ 16 रन बनाए, फिर क्यों श्रेयस अय्यर को मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड'?
गजब! सिर्फ 16 रन बनाए, फिर क्यों श्रेयस अय्यर को मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड'?
क्रिकेट
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
क्रिकेट
Asian Games 2026 Day 4: हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से चटाई धूल
Live: हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से चटाई धूल

वनडे डेब्यू में ही जड़ा था शतक

कॉलिन इंग्राम ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 2010 में वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था. अपने पहले ही वनडे मैच में उन्होंने शतक लगाकर शानदार शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए सीमित ओवर क्रिकेट में अपनी जगह बनाई. अंतरराष्ट्रीय करियर लंबा नहीं रहा, लेकिन घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उन्होंने लगातार अपनी पहचान बनाए रखी.

ग्लैमरगन के लिए बनाए 31 शतक

इंग्राम ग्लैमरगन के सबसे लंबे समय तक खेलने वाले विदेशी खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं. टीम के लिए उन्होंने तीनों प्रारूपों में कुल 31 शतक लगाए हैं.  2025 में ग्लैमरगन को काउंटी चैंपियनशिप में प्रमोशन दिलाने वाली टीम में भी उनका अहम योगदान रहा और वो उस अभियान में टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.

अब कोचिंग में शुरू होगी नई पारी

इंग्राम ने क्रिकेट से पूरी तरह दूरी बनाने का फैसला नहीं किया है. संन्यास के बाद वो कोचिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. उन्होंने कहा कि क्रिकेट के एक अध्याय के खत्म होने के बाद अब सीमा रेखा के बाहर उनकी नई पारी शुरू होगी और वो खिलाड़ियों को बेहतर बनने में मदद करना चाहते हैं.

इंग्राम के साथ ही इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया. 36 वर्षीय वुड ने 11 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में 38 टेस्ट, 70 वनडे और 38 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. उन्होंने कुल 253 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए. वुड इंग्लैंड की 2019 वनडे और 2022 टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे. चोटों की परेशानी के बीच उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें: जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
South Africa Cricket Colin Ingram Retirement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
जो रूट ने 23 हजार इंटरनेशनल रनों के साथ रचा इतिहास, टूट गया सचिन का रिकॉर्ड
जो रूट ने 23 हजार इंटरनेशनल रनों के साथ रचा इतिहास, टूट गया सचिन का रिकॉर्ड
क्रिकेट
गजब! सिर्फ 16 रन बनाए, फिर क्यों श्रेयस अय्यर को मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड'?
गजब! सिर्फ 16 रन बनाए, फिर क्यों श्रेयस अय्यर को मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड'?
क्रिकेट
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
क्रिकेट
Asian Games 2026 Day 4: हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से चटाई धूल
Live: हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से चटाई धूल
Advertisement

वीडियोज

UP Election 2027 | Chitra Tripathi: उत्तर प्रदेश में 'धर्मयुद्ध',कौन किसके विरुद्ध? | Akhilesh Yadav
Jamui Viral Video Case: जमुई कांड पर आया बड़ा अपडेट | Samrat Chaudhary | Bihar
Salman Khan ने Bigg Boss 20 में उठाया Paparazzi Culture का मुद्दा, Actresses की Privacy पर बोले
Bollywood News: स्काईफोर्स के बाद वीर पहाड़िया की नई पारी, ‘प्रेम कीटानू’ तैयार (22.09.2026)
YRKKH: 😱Maira की बगावत से हिला Poddar परिवार, Armaan और Abhira के उड़े होश! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जंग के बाद US में हथियार खत्म होने दावे पर बोले ट्रंप - 'कायर और गद्दार कहेंगे कि...'
जंग के बाद US में हथियार खत्म होने दावे पर बोले ट्रंप - 'कायर और गद्दार कहेंगे कि...'
दिल्ली NCR
दिल्ली के स्कूल, कॉलेज, मेट्रो स्टेशन पर तैनात होगी 'पिंक फोर्स', LG का आदेश
दिल्ली के स्कूल, कॉलेज, मेट्रो स्टेशन पर तैनात होगी 'पिंक फोर्स', LG का आदेश
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
इंडिया
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
ऑटो
Maruti fronx का टॉप मॉडल खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानें पूरा गणित
Maruti fronx का टॉप मॉडल खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानें पूरा गणित
एग्रीकल्चर
यूपी में भी की जा सकती है नारियल की खेती, जान लें तरीका
यूपी में भी की जा सकती है नारियल की खेती, जान लें तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget