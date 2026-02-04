हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन? कभी खाने के लिए कूड़ा ढोना पड़ा था

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन? कभी खाने के लिए कूड़ा ढोना पड़ा था

वेस्टइंडीज के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड हैं. उन्हें कभी पेट पालने के लिए कूड़ा ढोना पड़ा था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 04 Feb 2026 02:37 PM (IST)
Preferred Sources

Most Sixes in T20 World Cup History: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है. इस बार के वर्ल्ड कप में भी कई रिकॉर्ड टूटते और बनते दिख सकते हैं, लेकिन, हम बात कर रहे हैं उस क्रिकेटर की, जिसके नाम टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड हैं. वो विस्फोटक सलामी बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि क्रिस गेल हैं, जिन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में ‘यूनिवर्स बॉस’ के नाम से भी जाना जाता है. हालांकि, एक आम खिलाड़ी से क्रिकेट का यूनिवर्स बॉस बनने का क्रिस गेल का सफर कभी आसान नहीं रहा. एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें खाना खाने के लिए कूड़ा भी ढोना पड़ा था.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज

वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने 2007 से 2021 तक टी20 वर्ल्ड कप में कुल 33 मुकाबले खेले. इस दौरान वो 31 बार क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतरे और उसमें सबसे ज्यादा 63 छक्के लगाए. टी20 वर्ल्ड कप में दूसरे किसी भी बल्लेबाज ने इतने छक्के नहीं लगाएं हैं. उनके बाद इस लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम है, जिन्होंने 47 टी20 वर्ल्ड कप मैचों की 44 पारियों में कुल 50 छक्के जड़े हैं. इंग्लैंड के जॉस बटलर 43 छक्के लगाकर तीसरे नंबर पर हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर 40 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर हैं, जबकि भारत के विराट कोहली का 5वें स्थान पर हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 35 छक्के लगाए हैं.

क्रिस गेल की इमोशनल स्टोरी

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाने वाले क्रिस गेल की नेटवर्थ भले ही आज 375 करोड़ रुपये बताई जाती हो. उनके पास बंगला, गाड़ी सब हो लेकिन एक ऐसा भी समय था, जब उनके पास रहने को ईंट का मकान भी नहीं था. उन्हें झुग्गी में रहना पड़ता था. पेट पालने के लिए वो कूड़ा ढोते थे और उनकी मां जमैका की सड़कों पर चिप्स बेचती थी, लेकिन क्रिकेट में उनकी एंट्री होने के बाद पूरी कहानी ही बदल गई.

Published at : 04 Feb 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
David Warner Jos Buttler Chris Gayle Cricket News VIRAT KOHLI Rohit SHarma T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
पंजाब
Punjab Politics: 'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वारिंग का बड़ा बयान
'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वारिंग का बड़ा बयान
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
बॉलीवुड
टेक्नो आर्टिस्ट को डेट कर रहीं शमिता शेट्टी? बर्थडे फोटोज वायरल होने के बाद हो रही चर्चा
टेक्नो आर्टिस्ट को डेट कर रहीं शमिता शेट्टी? बर्थडे फोटोज वायरल होने के बाद हो रही चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Gold–Silver में बड़ी तेज़ी, China की Policy से India का Market Reset | Paisa Live
India-US Trade Deal: Share Market के लिए Boost बना Agriculture Sector के लिए Risk | Paisa Live
Karnataka विधानसभा में BJP विधायकों का प्रदर्शन, RB Thimmapur पर लगाए घोटाले के आरोप | Breaking
Mumbai एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, एअर इंडिया इंडिगो विमान आपस में टकराए! | Breaking
India-US Trade Deal Impact: Adani Group Stocks में ज़बरदस्त Rally | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
पंजाब
Punjab Politics: 'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वारिंग का बड़ा बयान
'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वारिंग का बड़ा बयान
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
बॉलीवुड
टेक्नो आर्टिस्ट को डेट कर रहीं शमिता शेट्टी? बर्थडे फोटोज वायरल होने के बाद हो रही चर्चा
टेक्नो आर्टिस्ट को डेट कर रहीं शमिता शेट्टी? बर्थडे फोटोज वायरल होने के बाद हो रही चर्चा
क्रिकेट
ABP के दफ्तर में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी, टीम इंडिया फिर बनेगी चैंपियन? 20 टीमों के बीच 'जंग'
ABP के दफ्तर में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, टीम इंडिया फिर बनेगी चैंपियन? 20 टीमों के बीच 'जंग'
ट्रेंडिंग
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
शिक्षा
UGC NET Result 2026: यूजीसी नेट का जल्द जारी होगा रिजल्ट, उम्मीदवार ऐसे चेक कर सकेंगे स्कोर कार्ड
यूजीसी नेट का जल्द जारी होगा रिजल्ट, उम्मीदवार ऐसे चेक कर सकेंगे स्कोर कार्ड
Home Tips
Kitchen Sink Cleaning Tips: जाम हो गई किचन की सिंक, चुटकियों में करें ये काम तो निकल जाएगा पूरा कचरा
जाम हो गई किचन की सिंक, चुटकियों में करें ये काम तो निकल जाएगा पूरा कचरा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget