IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट53 बाउंड्री, नाबाद 400 रन, 78 साल पुराना टूटा रिकॉर्ड; रणजी में बना नया इतिहास

53 बाउंड्री, नाबाद 400 रन, 78 साल पुराना टूटा रिकॉर्ड; रणजी में बना नया इतिहास

Chinmay Sutar: मिजोरम के चिन्मय सुतार ने शानदार पारी खेलते हुए नाबाद 400 रन बना दिए. इसके साथ उन्होंने रणजी ट्रॉफी का 78 साल पुराना रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Oct 2026 05:37 PM (IST)
Preferred Sources

रणजी ट्रॉफी में नया इतिहास लिख गया है. 2026-27 सीजन में प्लेट ग्रुप का मुकाबला नागालैंड और मिजोरम के बीच दीमापुर के नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच में मिजोरम के खिलाड़ी चिन्मय सुतार ने इतिहास रचते हुए नाबाद 400 रनों की पारी खेल डाली. चिन्मय ने अपनी पारी में 517 गेंदों का सामना किया, जिसमें 46 चौके और 7 छक्के लगाए. इस तरह उन्होंने चौके और छक्के मिलाकर अपनी पारी में 53 बाउंड्री जड़ीं. 

यह टूर्नामेंट के इतिहास का सिर्फ दूसरा मौका है कि जब किसी खिलाड़ी ने 400 रन के आंकड़े को छुआ है. इससे पहले 1948-49 रणजी ट्रॉफी के सीजन में मुंबई के भाऊसाहेब बाबासाहेब निम्बालकर ने 443* रनों की पारी खेली थी. उनकी पारी में 49 चौके और 1 छक्का शामिल रहा था. इस तरह 78 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया. चिन्मय रणजी में सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए. 

रणजी ट्रॉफी में सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने वाले 5 बल्लेबाज 

भाऊसाहेब बाबासाहेब निम्बालकर (महाराष्ट्र)- 443* रन (1948)

चिन्मय सुतार (मिजोरम)- 400* (2026)

पृथ्वी शॉ (मुंबई)- 379 (2023)

संजय मांजरेकर (मुंबई)- 377 (1991)

मटुरी श्रीधर (हैदराबाद) - 366 रन (1994)

400 की पारी के हिसाब से बड़ा टोटल नहीं बना सकी टीम

चिन्मय सुतार की 400 रनों बड़ी पारी के बावजूद मिजोरम ज्यादा बड़ा टोटल बोर्ड पर नहीं लगा सकी. टीम ने अपनी पहली पारी में बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 581 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. चिन्मय के अलावा जेहू एंडरसन टीम के लिए दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज रहे. नंबर 6 पर उतरे जेहू ने 9 चौकों की मदद से 69 रन बनाए. इस दौरान नागालैंड के लिए अनिल गुप्ता ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. 

दो दिन के बाद मुकाबले का हाल 

अपनी पहली पारी में बैटिंग कर रही नागालैंड ने दूसरा दिन समाप्त होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए हैं. ओपनर जोशुआ ओजुकुम 23 रन पर नाबाद लौटे. नंबर तीन के सेदेझालिए रूपेरो 11 रन पर खेल रहे हैं. इकलौता विकेट खियांगते वानरोटलिंगा ने लिया है. नागालैंड 531 रन से पीछे है. 

 

यह भी पढ़ें: प्रज्ञान ओझा बने BCCI के नए चीफ सिलेक्टर, अगरकर को किया रिप्लेस; रमेश पवार भी जुड़े

Published at : 19 Oct 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Ranji Trophy 2026-27 Chinmay Sutar Mizoram Vs Nagaland
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
प्रज्ञान ओझा बने BCCI के नए चीफ सिलेक्टर, अगरकर को किया रिप्लेस; रमेश पवार भी जुड़े
प्रज्ञान ओझा बने BCCI के नए चीफ सिलेक्टर, अगरकर को किया रिप्लेस; रमेश पवार भी जुड़े
क्रिकेट
पिछली 5 टी20 सीरीज में भारत-न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड कैसा? जानें किसका रहा दबदबा
पिछली 5 टी20 सीरीज में भारत-न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड कैसा? जानें किसका रहा दबदबा
क्रिकेट
कोलकाता भगदड़ पर छलका सौरव गांगुली का दर्द, पूर्व क्रिकेटर हुए भावुक
कोलकाता भगदड़ पर छलका सौरव गांगुली का दर्द, पूर्व क्रिकेटर हुए भावुक
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Tiger Shroff पर फायरिंग से मचा हड़कंप! कौन रच रहा था हमले की साजिश? (19.10.26)
YRKKH: Maira की खोई मुस्कान लौटाने की अनोखी कोशिश, Armaan-Abhira का नया सरप्राइज!
Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सौरव दास और आशुतोष रांका को लेकर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी...
सौरव दास और आशुतोष रांका को लेकर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027: प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा, सपा से सीटों पर जल्द होगी बात?
यूपी चुनाव 2027: प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा, सपा से सीटों पर जल्द होगी बात?
इंडिया
भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन को लताड़ा, 'हमें निराशा है कि पाकिस्तान के कट्टर...'
भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन को लताड़ा, 'हमें निराशा है कि पाकिस्तान के कट्टर...'
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: घर से फुटबॉल ग्राउंड तक, अटैक से पहले की गई थी रेकी, CCTV में खुलासा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: घर से फुटबॉल ग्राउंड तक, अटैक से पहले की गई थी रेकी, सीसीटीवी में खुलासा
इंडिया
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
इंडिया
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
दिल्ली NCR
दिल्ली: यमुना कब तक हो जाएगी साफ? मंत्री प्रवेश वर्मा ने बता दी डेडलाइन
दिल्ली: यमुना कब तक हो जाएगी साफ? मंत्री प्रवेश वर्मा ने बता दी डेडलाइन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget