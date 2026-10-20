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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचिन्मय सुतार बहुत पीछे, इस बल्लेबाज ने 501 रन ठोक बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

चिन्मय सुतार बहुत पीछे, इस बल्लेबाज ने 501 रन ठोक बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

Highest Individual Score in First Class Cricket: रणजी ट्रॉफी 2026-27 में भारत के चिन्मय सुतार ने 400 रन की पारी खेल इतिहास रच दिया. यहां जान लीजिए फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी किसने खेली.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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भारत के चिन्मय सुतार ने रणजी ट्रॉफी में 400 रन बनाकर इतिहास रच डाला है. उन्होंने सोमवार को मिजोरम के लिए नाबाद 400 रन की पारी खेली. यह इतिहास में केवल दूसरी बार है जब फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज ने 400 रनों का आंकड़ा छुआ है. ऐसा करने वाले पहले भारतीय भाऊसाहेब निम्बालकर थे, जिन्होंने साल 1948 में महाराष्ट्र के लिए नाबाद 443 रन बनाए थे.

टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ ब्रायन लारा ही चौहरा शतक लगा पाए हैं. मगर फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में कुल मिलाकर 12 बार कोई बल्लेबाज 400 या उससे अधिक रन बना चुका है. एक बल्लेबाज ऐसा भी है, जिसने 500 रनों का आंकड़ा भी छुआ है और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को पिछले 32 साल में कोई नहीं तोड़ पाया है.

किसने बनाए 501 रन?

फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड भी ब्रायन लारा के ही नाम है. उन्होंने सन 1994 में काउंटी क्रिकेट के मैच में वारविकशायर के लिए नाबाद 501 रन बनाए थे. उस ऐतिहासिक पारी में लारा के बल्ले से 62 चौके और 10 छक्के निकले थे. उन्होंने 308 रन तो बाउंड्री से ही बना डाले थे.

उसके बाद इंग्लैंड के सैम एलेक्जेंडर, ब्रायन लारा के उस रिकॉर्ड को तोड़ने के सबसे करीब आ पाए हैं. सैम ने साल 2022 में काउंटी क्रिकेट में ही ग्लैमॉर्गन के लिए 410 रन बनाए थे. लारा की ऐतिहासिक 501 रन की पारी के बाद फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है, जब किसी बल्लेबाज ने चौहरा शतक लगाया हो. 2022 में सैम एलेक्जेंडर और साल 2004 में खुद ब्रायन लारा ने टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के लिए 400 रन की पारी खेली थी.

फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर

501 रन - ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज)

499 रन - हनीफ मोहम्मद (पाकिस्तान)

452 रन - डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया)

443 रन - भाऊसाहेब निम्बालकर (भारत)

437 रन - विलियम पोंसफोर्ड (ऑस्ट्रेलिया)

सिर्फ 2 भारतीयों ने बनाए 400

फर्स्ट-क्लास क्रिकेट के लंबे इतिहास में केवल 2 भारतीय खिलाड़ी चौहरा शतक लगा पाए हैं. ऐसा पहली बार साल 1948 में भाऊसाहेब निम्बालकर ने महाराष्ट्र के लिए किया था. उन दिनों काठियावाड़ नाम की टीम हुआ करती थी, निम्बालकर ने इसी टीम के खिलाफ 443 रन बनाकर इतिहास रचा था. अब कठियावाड़ टीम को सौराष्ट्र के नाम से पहचाना जाता है.

चिन्मय सुतार ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बने हैं. उन्होंने नागालैंड के खिलाफ मैच में 517 गेंदों में नाबाद 400 रन की पारी खेली. सुतार के कमाल के दम पपर मिजोरम ने पहली पारी 581 रन बनाकर घोषित कर दी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 20 Oct 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Brian Lara First Class Cricket Chinmay Sutar
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