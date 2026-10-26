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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचेतेश्वर पुजारा ने चुने ODI के बेस्ट 11 एक्टिव क्रिकेटर, रोहित-विराट को दी जगह, बड़े-बड़े धुरंधरों को किया इग्नोर

चेतेश्वर पुजारा ने चुने ODI के बेस्ट 11 एक्टिव क्रिकेटर, रोहित-विराट को दी जगह, बड़े-बड़े धुरंधरों को किया इग्नोर

Cheteshwar Pujara Best ODI Playing 11: चेतेश्वर पुजारा ने एक्टिव क्रिकेटरों में वनडे की बेस्ट प्लेइंग इलेवन तैयार की है. उन्होंने बेस्ट 11 में 6 भारतीयों को चुना है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Oct 2026 02:24 PM (IST)
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भारत के दिग्गज क्रिकेटर चेतेश्वर पुजार ने वनडे की बेस्ट प्लेइंग इलेवन तैयार की है. वनडे में अपने बेस्ट 11 खिलाड़ियों की लिस्ट से उन्होंने श्रेयस अय्यर और हैरी ब्रूक को बाहर रखा है. उन्होंने पूरे टॉप ऑर्डर का जिम्मा भारत की मौजूदा तिकड़ी को सौंपा है. वहीं पुजारा ने बेस्ट 11 में से 6 खिलाड़ी तो भारत के ही चुने हैं.

पिछले करीब 2 साल में नंबर-4 बल्लेबाजी पोजीशन पर दुनिया भर में धाक जमाने वाले श्रेयस अय्यर को पुजारा ने अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा है. वहीं हैरी ब्रूक ने हाल ही में ODI इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया था. पुजारा ने उनको भी अपनी टीम में स्थान नहीं दिया है.

टॉप ऑर्डर भारतीयों के पास

चेतेश्वर पुजारा ने अपनी सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेइंग इलेवन में ओपनिंग की जिम्मेदारी शुभमन गिल और रोहित शर्मा को सौंपी है. वहीं तीसरे क्रम पर विराट कोहली आएंगे. ये तीनों बल्लेबाज भारतीय वनडे टीम में इसी क्रम पर बैटिंग करते हैं. यह तीनों साल 2026 में सबसे ज्यादा वनडे  रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं. गिल इस साल 895 रन बना चुके हैं. रोहित शर्मा ने 604 रन और विराट कोहली ने भी इस साल 552 रन बना लिए हैं.

बल्लेबाजी को मजबूत बनाएंगे राहुल-होप और जो रूट

इस साल वनडे में 85 के बेहतरीन औसत से 680 रन बना चुके जो रूट चौथे नंबर पर आएंगे. इसके अलावा पुजारा ने मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल और वेस्टइंडीज के मौजूदा व्हाइट बॉल कप्तान शाई होप को भी स्थान दिया है. राहुल को मिडिल ओवरों में आकर पारी को संभालने में महारत हासिल है. ऑलराउंडर की भूमिका में दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन होंगे, जो इस समय शायद अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं.

गेंदबाजी डिपार्टमेंट में कुलदीप-बुमराह

दुनिया के नंबर-1 वनडे गेंदबाज राशिद खान और मिचेल सैंटनर को नजरंदाज पर पुजारा ने अपनी प्लेइंग इलेवन में मुख्य स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया है. जबकि तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में उन्होंने जसप्रीत बुमराह मैट हेनरी और जेडन सील्स को शामिल किया है.

चेतेश्वर पुजारा की बेस्ट ODI प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो रूट, केएल राहुल, शाई होप, मार्को जानसेन, जसप्रीत बुमराह, मैट हेनरी, जेडन सील्स, कुलदीप यादव

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 26 Oct 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Cheteshwar Pujara VIRAT KOHLI ODI Cricket
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