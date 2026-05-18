चेन्नई ने जीता टॉस, हैदराबाद की बॉलिंग, एमएस धोनी नहीं खेल रहे; जानें प्लेइंग इलेवन कितनी बदली

करो या मरो के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. चेपॉक में सनराइजर्स हैदराबाद पहले गेंदबाजी करती दिखेगी. चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना होगा. एमएस धोनी आज भी नहीं खेल रहे हैं. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया कि वह अभी फिट नहीं हैं. हालांकि, धोनी टीम के साथ चेपॉक पहुंचे हैं.

बता दें कि धोनी ने आईपीएल से संन्यास नहीं लिया है. चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ ने टॉस के बाद बताया कि धोनी अभी फिट नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आगे वह खेलते दिख सकते हैं. इससे यह साफ हो गया कि धोनी अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं. धोनी आज टीम के साथ चेपॉक पहुंचे हैं.

जानें एमएस धोनी पर क्या बोले चेन्नई के कप्तान?

ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस के बाद कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं. खैर, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. हमारे लिए यह बहुत आसान है. एक समय में एक ही मैच पर ध्यान दें, इस मैच को जीतने की कोशिश करें, अच्छी शुरुआत करें, परिस्थितियों का अच्छी तरह आकलन करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें. (इस मैच में दबाव के बारे में पूछे जाने पर) खैर, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें परिस्थितियों का सम्मान करना होगा और परिस्थितियों के अनुसार जो सबसे अच्छा हो वही चुनना होगा, और हां, मुझे लगता है कि अभी यहां पहले बल्लेबाजी करना अच्छा रहेगा. (क्या एमएस धोनी यहां हैं?) वह अभी भी यहां हैं, लेकिन वह इस मैच में खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं. उम्मीद है कि हम यह मैच जीतेंगे. हमने एक बदलाव किया है. गुरजपनीत की जगह अकील हुसैन टीम में आए हैं."

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे

चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज और स्पेंसर जॉनसन