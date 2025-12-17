IPL 2026 Mini Action: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए मंगलवार यानी 16 दिसंबर, 2025 को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में मिनी ऑक्शन का समापन हो गया है. इस ऑक्शन में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स दूसरी सबसे बड़ी पर्स के साथ ऑक्शन टेबल पर बैठी थी. ऑक्शन के लिए चेन्नई के पास 43.40 करोड़ रुपये थे. सीएसके ने ऑक्शन में कुल 16 खिलाड़ियों पर बोली लगाई, लेकिन उसमें 9 खिलाड़ियों को खरीद पाई. अबू धाबी में हुए मिनी ऑक्शन में सीएसके ने सबसे बड़ी बोली प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर लगाई, जो दोनों अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए 14.20 करोड़ रुपये की रकम थी. चेन्नई ने कैमरन ग्रीन पर भी बड़ा दांव लगाया था. कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ सीएसके ने 25 करोड़ तक बोली लगाई थी, मगर आखिरकार केकेआर ने बाजी मारी और ग्रीन को 25.20 करोड़ में अपने साथ जोड़ ली.

CSK के पास 9 खिलाड़ियों का था स्लॉट खाली

आईपीएल 2026 के लिए सीएसके की टीम में कुल 9 खिलाड़ियों का स्लॉट खाली था, जिसमें 5 भारतीय और 4 विदेशी खिलाड़ियों के लिए जगह थी. सीएसके ने विदेशी खिलाड़ियों में मैट हेनरी, अकिल हुसैन, मैथ्यू शॉर्ट और जैकरी फाउल्क्स को अपने टीम में शामिल किया. वहीं, सीएसके ने 5 भारतीय खिलाड़ियों में प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान, राहुल चाहर और अमन खान को अपने साथ जोड़ा है. मिनी ऑक्शन में सीएसके ने इन 9 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कुल 41 करोड़ खर्च किए. इसके बाद भी चेन्नई के पास 2.40 करोड़ रुपए का पर्स बच गया.

IPL 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में CSK के द्वारा खरीदे गए खिलाड़ी:

प्रशांत वीर (14.20 करोड़)

कार्तिकशर्मा (14.20 करोड़)

सरफराज खान (75 लाख)

राहुल चाहर (5.20 करोड़)

अमन खान (40 लाख)

जैकरी फाउल्क्स (75 लाख)

मैट हैनरी (2 करोड़)

अकिल हुसैन (2 करोड़)

मैथ्यू शॉर्ट (1.50 करोड़)

CSK की IPL 2026 के लिए टीम:

एमएस धोनी, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, जेमी ओवरटन, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन, रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, अकिल होसेन, मैट हेनरी, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, अमन खान, राहुल चाहर और जैक फाउल्क्स.