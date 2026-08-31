एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स का रिश्ता आईपीएल के सबसे खास रिश्तों में गिना जाता है. धोनी की कप्तानी में CSK ने कई बार खिताब अपने नाम किया और वह फ्रेंचाइजी के सबसे बड़े चेहरों में शामिल रहे हैं. इसी बीच धोनी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा बढ़ा दी. दरअसल, ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी मांगी है. इसके साथ ही आईपीएल 2027 में उनके भविष्य को लेकर भी तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. हालांकि, CSK की तरफ से इन खबरों पर सफाई सामने आ गई है.

CSK ने क्या कहा?

चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन ने धोनी के 25 प्रतिशत हिस्सेदारी मांगने की खबरों को खारिज कर दिया. उन्होंने इन अटकलों को सही नहीं बताया. खबर थी कि धोनी ने फ्रेंचाइजी में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की है, लेकिन बाद में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 5.5 प्रतिशत हिस्सेदारी ऑफर की गई. मगर चेन्नई टीम ने इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है.

धोनी और CSK के रिश्ते को लेकर फैंस की दिलचस्पी हमेशा बनी रहती है. इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि धोनी लंबे समय से इस फ्रेंचाइजी का चेहरा रहे हैं. ऐसे में उनके भविष्य या टीम के साथ उनकी भूमिका से जुड़ी कोई भी खबर तुरंत चर्चा में आ जाती है.

25 प्रतिशत स्टेक की खबर क्यों हुई वायरल?

धोनी के CSK से लंबे जुड़ाव को देखते हुए उनकी हिस्सेदारी से जुड़ी अटकलों ने सोशल मीडिया पर भी ध्यान खींचा. जबसे चेन्नई सुपर किंग्स अस्तित्व में आई है, तभी से धोनी इस टीम के साथ जुड़े रहे हैं. 2016 और 2017 का बैन पूरा करने के बाद जब CSK टीम IPL में वापस आई, तब धोनी भावुक भी हो गए थे. यह उनके सीएसके टीम के साथ लगाव को दर्शाता है.

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IPL 2027 में खेलेंगे धोनी?

धोनी के आईपीएल भविष्य को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं. हालांकि, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2027 सीजन में उनके खेलने को लेकर भी अभी कोई अंतिम तस्वीर सामने नहीं आई है. धोनी ने अपने आईपीएल करियर में CSK के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसलिए फैंस यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वह आगे भी मैदान पर नजर आएंगे या नहीं.

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